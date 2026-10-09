La promozione|
Coproduzione della Turandot per il centenario, la Fondazione Puccini a Cremona e Pavia
Al teatro Ponchielli allestita un’esposizione illustrativa sul maestro e distribuito al pubblico materiale promozionale
Prosegue la promozione della Fondazione Giacomo Puccini – Puccini Museum Casa Natale – Lands of Giacomo Puccini in occasione delle rappresentazioni della Turandot del Centenario, prodotta dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in collaborazione con i teatri lirici della Lombardia, una delle regioni più importanti per il turismo toscano.
Dopo la serata al Teatro Sociale di Como, alla prima dell’opera al Teatro Ponchielli di Cremona, lo scorso 2 ottobre, nel foyer è stata allestita un’esposizione illustrativa su Giacomo Puccini e materiale promozionale è stato distribuito al pubblico. Il direttore della Fondazione Luigi Viani ha incontrato il sindaco di Cremona Andrea Virgilio e il sovrintendente del Teatro Andrea Nocerino.
Questa sera sarà replicata la promozione al terzo appuntamento con la prima di Turandot al Teatro Fraschini di Pavia.