Coproduzione della Turandot per il centenario, la Fondazione Puccini a Cremona e Pavia

Dopo la serata al Teatro Sociale di Como, alla prima dell’opera al Teatro Ponchielli di Cremona, lo scorso 2 ottobre, nel foyer è stata allestita un’esposizione illustrativa su Giacomo Puccini e materiale promozionale è stato distribuito al pubblico. Il direttore della Fondazione Luigi Viani ha incontrato il sindaco di Cremona Andrea Virgilio e il sovrintendente del Teatro Andrea Nocerino.