Fare Teatro: come risposta all’isolamento dei giovani, 8 incontri con l’Unione dei Comuni

Sarà possibile apprendere fondamenti di teatro sociale, tecniche di improvvisazione, metodologie di teatro e danza per il rilassamento e il benessere emotivo, attività di co-progettazione

Imparare a co progettare il benessere della comunità con il teatro come strumento di innovazione. C’è tempo fino al 2 novembre per iscriversi al nuovo percorso formativo gratuito Fare Teatro: come risposta all’isolamento dei giovani del progetto del progetto “Custodi di comunità: archivi e biblioteche per il benessere e il territorio” coordinato e gestito dall’Unione Comuni Garfagnana, in quanto capofila e beneficiario dell’intervento, e realizzato con fondi europei nell’ambito della programmazione regionale FSE+ 2021-27.

Si tratta di 8 incontri – giovedì 5, martedì 10, martedì 17, giovedì 26 novembre e giovedì 3, giovedì 10, martedì 15 e giovedì 17 dicembre – nella sala consiliare dell’Unione Comuni della Media Valle del Serchio, in via Umberto I a Borgo a Mozzano, dalle 15 alle 18 (quattro giorni) e dalle 16 alle 18 (gli altri quattro). Il corso è aperto a tutta la popolazione adulta maggiorenne, agli operatori, agli Enti del terzo settore e alle Associazioni di promozione sociale. Consisterà in lezioni interattive dove gli apprendimenti teorici si integreranno con sperimentazioni pratiche, attraverso la co-progettazione di un’attività teatrale, ed offrirà strumenti per usare le arti in chiave salutogenica e biopsicosociale inserendo saperi e metodologie per attivare il capitale sociale e rendendo gli spazi pubblici più partecipativi e inclusivi.