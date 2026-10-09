Nadia Terranova protagonista in San Francesco con il suo monologo ‘Quello che so di te’

‘evento, gratuito e aperto al pubblico, è in programma venerdì (16 ottobre), alle 17,30

Cresce l’attesa per Quello che so di te, il monologo di e con Nadia Terranova per la rassegna Campa Cavallo. La scrittrice l’ha realizzato a partire dal suo romanzo autobiografico pubblicato dalla casa editrice Guanda e finalista al Premio Strega 2025. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, è in programma venerdì (16 ottobre), alle 17,30, nell’auditorium di San Francesco.

“Forse è qui che comincia la storia: mia madre mi inganna, io muoio, lei risorge, Venera sorride. Comincia con un gruppo di donne che per uscire dall’ombra sono costrette a rubarsi la vita fra loro”. Terranova racconta nel romanzo una storia di follia familiare: la bisnonna Venera che ha avuto sempre un posto speciale nei suoi sogni. Venera varcò la soglia del Mandalari, il manicomio di Messina, e la scrittrice si chiede quale sia stato l’evento che la condusse lì. Per scoprirlo è fondamentale interrogare la Mitologia Familiare, che però forse mente, forse sbaglia, trasfigura ogni episodio con dettagli inattendibili.

Quella di Terranova non è solo una storia di donne, ma anche di uomini. Di padri che hanno spalle larghe e braccia lunghe, buone per lanciare granate in guerra. Di padri che possono spaventarsi, fuggire, perdersi. Per raccontare le donne e gli uomini di questa famiglia, le loro cadute e il loro ostinato coraggio, non resta altro che accettare la sfida: non basta sognare il passato, bisogna andarselo a prendere. Terranova torna a Messina fra le mura dove Venera è stata internata e cerca un varco fra le memorie (o le bugie?) tramandate, fra l’invenzione e la realtà, fra i responsi della psichiatria e quelli dei racconti familiari.

Il monologo è ispirato a questo romanzo personale e intenso che ci interroga sul potere della memoria, individuale e collettiva, e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo.

L’autrice