Panel Bpm al ‘Pianeta terra festival’ per parlare di AI, opportunità e sfide per il sistema economico

AI e trasformazione digitale: opportunità e sfide per il sistema economico è il titolo del focus che si è tenuto oggi (9 ottobre) in Sala Tobino promosso da Banco Bpm nell’ambito del Pianeta Terra Festival di Lucca, il ciclo di incontri multidisciplinari giunto alla sua quinta edizione e dedicato ad esplorare e approfondire temi legati alla sostenibilità in oltre novanta incontri con personaggi italiani e internazionali.

Il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi è intervenuto all’inaugurazione che ha riunito gli organizzatori, le istituzioni del territorio e i sostenitori dell’evento: “Siamo tra i principali sostenitori del Festival sin dalla prima edizione a conferma del nostro impegno per la cultura e per il territorio. Uno dei temi sul tavolo quest’anno è l’intelligenza artificiale che è ormai una realtà nei processi bancari: può rendere le banche più efficienti e tempestive, migliorare la gestione dei rischi e la qualità delle decisioni, liberando risorse professionali dai compiti ripetitivi. È uno strumento straordinariamente potente: se ci si concentra troppo sui rischi si può perdere la sfida competitiva, ma senza controlli adeguati può produrre conseguenze potenzialmente molto serie. Non dobbiamo subire l’intelligenza artificiale, dobbiamo orientarla tenendo insieme tecnologia e rapporto fiduciario con il cliente”:

L’intelligenza artificiale, questa la posizione di Bpm, “rappresenta una leva decisiva per la trasformazione digitale e la crescita economica. Integrata in modo etico, sicuro ed efficiente, può aumentare produttività, innovazione e sostenibilità, migliorando processi, servizi e modelli organizzativi. Restano però sfide rilevanti: investimenti infrastrutturali, consumo energetico, tutela dei dati, sovranità digitale e aggiornamento delle competenze. Solo un approccio equilibrato tra sviluppo tecnologico, formazione e regole condivise potrà valorizzarne pienamente il potenziale. Il ruolo della banca a servizio dell’impresa”.

Questi e molti altri i temi affrontati durante l’incontro lucchese che ha visto la partecipazione di Adolfo Pellegrino, chief innovation officer di Banco Bpm, di Francesca Marzi, Cfo e Investor Relations di Magis Spa e del responsabile direzione tirrenica di Banco Bpm, Marco Giorgio Valori.