L'appuntamento|
Panel Bpm al ‘Pianeta terra festival’ per parlare di AI, opportunità e sfide per il sistema economico
La posizione emersa: “Solo un approccio equilibrato tra sviluppo tecnologico, formazione e regole condivise potrà valorizzarne il potenziale”
AI e trasformazione digitale: opportunità e sfide per il sistema economico è il titolo del focus che si è tenuto oggi (9 ottobre) in Sala Tobino promosso da Banco Bpm nell’ambito del Pianeta Terra Festival di Lucca, il ciclo di incontri multidisciplinari giunto alla sua quinta edizione e dedicato ad esplorare e approfondire temi legati alla sostenibilità in oltre novanta incontri con personaggi italiani e internazionali.
Il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi è intervenuto all’inaugurazione che ha riunito gli organizzatori, le istituzioni del territorio e i sostenitori dell’evento: “Siamo tra i principali sostenitori del Festival sin dalla prima edizione a conferma del nostro impegno per la cultura e per il territorio. Uno dei temi sul tavolo quest’anno è l’intelligenza artificiale che è ormai una realtà nei processi bancari: può rendere le banche più efficienti e tempestive, migliorare la gestione dei rischi e la qualità delle decisioni, liberando risorse professionali dai compiti ripetitivi. È uno strumento straordinariamente potente: se ci si concentra troppo sui rischi si può perdere la sfida competitiva, ma senza controlli adeguati può produrre conseguenze potenzialmente molto serie. Non dobbiamo subire l’intelligenza artificiale, dobbiamo orientarla tenendo insieme tecnologia e rapporto fiduciario con il cliente”:
L’intelligenza artificiale, questa la posizione di Bpm, “rappresenta una leva decisiva per la trasformazione digitale e la crescita economica. Integrata in modo etico, sicuro ed efficiente, può aumentare produttività, innovazione e sostenibilità, migliorando processi, servizi e modelli organizzativi. Restano però sfide rilevanti: investimenti infrastrutturali, consumo energetico, tutela dei dati, sovranità digitale e aggiornamento delle competenze. Solo un approccio equilibrato tra sviluppo tecnologico, formazione e regole condivise potrà valorizzarne pienamente il potenziale. Il ruolo della banca a servizio dell’impresa”.
Questi e molti altri i temi affrontati durante l’incontro lucchese che ha visto la partecipazione di Adolfo Pellegrino, chief innovation officer di Banco Bpm, di Francesca Marzi, Cfo e Investor Relations di Magis Spa e del responsabile direzione tirrenica di Banco Bpm, Marco Giorgio Valori.
In platea, presso la Sala Tobino del Palazzo Ducale di Lucca, presenti numerosi esponenti del tessuto imprenditoriale locale, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria del territorio.