LuccAutori, tre mostre a Villa Bottini tra arte, musica e letteratura

Un intreccio di letteratura, arte, musica e fotografia. Sono state inaugurate oggi (10 ottobre) a Villa Bottini le tre mostre organizzate nell’ambito della 32esima edizione di LuccAutori, il festival letterario che, con il contributo del Comune di Lucca, è in programma dal 3 al 18 ottobre.

La prima esposizione, Racconti a colori, è il tradizionale appuntamento realizzato dagli studenti del liceo artistico e musicale Passaglia. In esposizione venticinque disegni ispirati ai racconti vincitori della 25esima edizione del premio letterario Racconti nella Rete. Gli autori premiati saranno a Lucca il 17 e 18 ottobre e potranno ammirare per la prima volta le illustrazioni realizzate dagli studenti. All’inaugurazione sono intervenuti l’illustratore e disegnatore umoristico Lido Contemori, il fotografo d’arte Stefano Giraldi e l’artista Stefano Carlo Vecoli. I premi agli studenti sono assegnati dagli artisti Stefano Giraldi, Mauro Pispoli, Stefano Carlo Vecoli e Angela Volpi. Un contributo arriva anche da Unicoop Firenze, sezione soci Lucca, che mette a disposizione buoni per l’acquisto di libri.

La seconda mostra, Bruno Lauzi sull’onda del ricordo, rende omaggio al cantautore nel ventennale della scomparsa, avvenuta il 24 ottobre 2006. Tra i protagonisti della scuola genovese insieme a Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli e Umberto Bindi, Lauzi ha firmato e interpretato numerosi successi, distinguendosi anche in ambito poetico e letterario. Artista anticonformista e attento a percorsi musicali diversi, ha scritto brani per numerosi interpreti, tra cui Mia Martini, e ha conquistato un pubblico internazionale, soprattutto in America Latina. La mostra, patrocinata dal Club Tenco, racconta la sua figura attraverso le opere di importanti illustratori e vignettisti italiani, tra cui Dino Aloi, Sabrina Always, Lido Contemori, Marco De Angelis, Mariacristina Di Giuseppe, Francesco Natali, Mauro Pispoli, Stefano Carlo Vecoli e Angela Volpi.

Completa il percorso Pinocchio & Friends, realizzata con il patrocinio della Fondazione Carlo Collodi in occasione dei duecento anni dalla nascita di Collodi, come indicato dal programma della rassegna. Curata dai fotografi Stefano Giraldi, fotografo d’arte, e Mauro Vigorosi, fotografo di palcoscenico, la mostra esplora il rapporto tra il celebre burattino e le persone che si confrontano con lui. Artisti, attori, cantanti, intellettuali e persone comuni diventano protagonisti di una sorta di indagine fotografica sulle reazioni suscitate da Pinocchio: c’è chi lo ama, chi lo detesta, chi rimane indifferente e chi si diverte. Un mosaico di atteggiamenti che finisce per raccontare anche qualcosa di ciascuno di noi. Nato dalla penna di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, il personaggio è diventato un’icona universale, protagonista di traduzioni, film, canzoni, spettacoli teatrali e cartoni animati.

Gli appuntamenti fino al 18 ottobre

Il programma di LuccAutori prosegue domani (11 ottobre) alle 17 con Ilaria Grillini e il libro Le donne di Carlo (Rai Libri), dedicato alle figure femminili nella vita di Carlo III. Alle 18 Silvia Salemi presenta La voce nel cassetto (Ultra), un racconto autobiografico in occasione dei trent’anni di carriera. Venerdì 16 ottobre, alle 10, spazio a Eraldo Affinati con Nella palude del padre (Gramma Feltrinelli), nell’ambito delle Occasioni tobiniane in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino.

Sabato 17 ottobre alle 10 Chiara Lico presenta Politica Tattoo (Giunti), mentre alle 11 è in programma l’iniziativa Aprire gli occhi, dedicata al giornalismo, con Lucia Morelli, il vignettista Athos Careghi e Dino Aloi, direttore di Buduàr. Nel pomeriggio, alle 16.30, anteprima nazionale del cortometraggio Lavoro sporco, vincitore della sezione Corti del premio Racconti nella Rete 2026, seguita alle 17 dalla presentazione dell’antologia del premio a cura di Demetrio Brandi (Castelvecchi) e dall’incontro con gli scrittori vincitori. Alle 18 un appuntamento dedicato a Bruno Lauzi con Maurizio Lauzi, il critico musicale Dario Salvatori, il cantautore Edoardo De Angelis e altri ospiti.

Domenica 18 ottobre, giornata conclusiva del festival, alle 16 sono previste la proiezione di Lavoro sporco e l’anteprima del trailer del film È tutto così bello di Luca Martinelli. Alle 17 torna la presentazione dell’antologia Racconti nella Rete 2026, con l’incontro con gli autori premiati e la consegna dei riconoscimenti. Chiudono la giornata, alle 18, Andrea Maggi con Io sono nessuno (Giunti) e, alle 19, Pasquale Sgrò con il noir L’altro ispettore (Corbaccio).