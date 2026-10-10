Primo riconoscimento internazionale per il corto ‘Legame materno’ di Simone Arrighi

Prima vittoria internazionale per Legame materno , cortometraggio di Simone Arrighi che si aggiudica il premio come miglior short movie Europe all’International film festival Manhattan Nyc , il festival ideato da Luis Pedron. Un riconoscimento arrivato a sorpresa per l’autore, che ha raccolto la notizia con grande entusiasmo.

Il film è stato proiettato oggi (10 ottobre) alle 22 al Producers Club Theaters di Manhattan. L’opera è inserita nel blocco di proiezioni Prog 8: About our world short films, una rassegna dedicata a cortometraggi che esplorano i temi della terra, della sostenibilità e dell’umanità.