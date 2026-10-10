Il premio|
Primo riconoscimento internazionale per il corto ‘Legame materno’ di Simone Arrighi
L’opera proiettata a New York in una rassegna dedicata a cortometraggi che esplorano i temi della terra, della sostenibilità e dell’umanità
Prima vittoria internazionale per Legame materno, cortometraggio di Simone Arrighi che si aggiudica il premio come miglior short movie Europe all’International film festival Manhattan Nyc, il festival ideato da Luis Pedron. Un riconoscimento arrivato a sorpresa per l’autore, che ha raccolto la notizia con grande entusiasmo.
Il film è stato proiettato oggi (10 ottobre) alle 22 al Producers Club Theaters di Manhattan. L’opera è inserita nel blocco di proiezioni Prog 8: About our world short films, una rassegna dedicata a cortometraggi che esplorano i temi della terra, della sostenibilità e dell’umanità.
La proiezione, che con gli altri corti dura circa 76 minuti, sarà seguita da una sessione di domande e risposte con gli autori.