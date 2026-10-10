Stereotipi e confronti: come funziona il cervello al femminile? Raffaella Rumiati lo racconta al Pianeta Terra Festival

Oggi (10 ottobre), alle 15, si è tenuto all’Orto botanico l’incontro intitolato Come funziona la testa delle donne?, moderato dalla giornalista scientifica Francesca Buoniconti e con ospite la neuroscienziata Raffaella Rumiati, all’interno della rassegna Pianeta terra festival.

La conferenza ha affrontato i territori delicati della mente femminile, spaziando tra biologia, cultura e stereotipi, basandosi sull’idea che l’interazione con l’ambiente educativo e di vita sia decisiva, molto più della semplice genetica, e che la differenza tra il cervello femminile e quello maschile non sia così scontata.

Raffaella Rumiati insegna neuropsicologia e neuroscienze cognitive alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, dove dirige anche il laboratorio di Neuroscienze e società, e da sempre si occupa di relazioni tra cervello, cognizione e società. Tutto questo suo lavoro di anni di studio e di ricerca è confluito anche nell’ultimo libro, pubblicato a marzo per Laterza, che si intitola La mente delle donne.

“Nei primi mesi di vita i bebè cominciano a riconoscere i volti e anche le voci, e ad associare volti e voci a due generi diversi, quello delle donne e quello degli uomini – spiega Rumiati. – Significa che abbiamo una tendenza a categorizzare quello che c’è intorno a noi, quello che c’è nell’ambiente. Questa però è una caratteristica generale del nostro sistema neurocognitivo, non è specifica per il genere”.

Riguardo al contesto che influenza la crescita della persona, Rumiati prosegue: “Quello che interviene nello sviluppo è anche il prodotto della socializzazione: cominciano a emergere gli stereotipi. I bambini maschi preferiscono giocare con i giocattoli, tra virgolette, tipicamente maschili: i camion, le macchinine, eccetera. Le bambine sono più flessibili, quindi non c’è una vera e propria interazione: giocano preferibilmente con i giochi ‘femminili’, ma non esclusivamente. Poi, c’è la tendenza ad associare alla mamma, alla zia, alla cugina delle attività e dei ruoli che sono ‘tipicamente femminili’. Da dove questo lo prendano non lo sappiamo, ma ci sono dei canali impliciti che condizionano in quel modo. Sappiamo che queste tendenze non sono sempre state uguali nella storia, non sono uguali in diversi paesi o culture, quindi dire che sono predisposizioni naturali è un po’ una forzatura”.

“Uno studio della American Academy of Sciences ha dimostrato che la maggior parte dei cervelli presi in considerazione nella sua ricerca aveva caratteristiche un po’ dell’uno e un po’ dell’altro. Quelli esclusivamente ‘maschili’ o esclusivamente ‘femminili’ erano pochissimi, trascurabili nel campione” conclude la neuroscienziata, ribadendo come i due generi non possiedano una reale differenza biologica significativa.

“Molti studi recenti sull’empatia hanno visto come i papà che si prendono cura dei figli quando nascono, ‘sostituiscono la mamma’ – aggiunge Buoniconti. – Guardando il loro cervello si attivano tutta una serie di ormoni e di percorsi neuronali che sono gli stessi che si attivano quando una mamma prende in braccio il proprio bambino. Quindi forse, a livello di empatia, maschi e femmine possiamo essere capaci allo stesso modo. Direi che forse fanno semplicemente il lavoro del papà, che qui in Italia è poco valorizzato. Hanno la stessa importanza delle mamme e anzi dovrebbero avere paternità più lunghe”.