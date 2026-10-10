Una giornata a Pietrasanta sulle tracce di Igor Mitoraj

L’associazione Amici del Museo Mitoraj ha organizzato una giornata tra condivisione, arte e cultura a Pietrasanta. Il programma si è aperto con un pranzo conviviale alla presenza del direttore Frank Boehm e del presidente della Fondazione Museo Igor Mitoraj, Jean-Paul Sabatié.

Dopo il pranzo, i partecipanti hanno visitato il Museo Mitoraj, accompagnati dal direttore Frank Boehm in un percorso guidato alla scoperta della collezione. La giornata è proseguita alla Fonderia Artistica Mariani, attiva a Pietrasanta dal 1952 e legata all’artista da una lunga collaborazione, la fonderia ha contribuito alla realizzazione di numerose sue opere. La visita ha permesso di approfondire le fasi di lavorazione delle sculture in metallo, dal modello alla fusione, fino alla finitura e alla patinatura, mettendo in luce il ruolo delle maestranze e l’incontro tra sapere artigianale e tecnologie specialistiche.

L’ultima tappa è stata l’Atelier Mitoraj, fondato dall’artista e oggi impegnato nella tutela, nella conservazione e nella valorizzazione del suo patrimonio attraverso la cura delle opere, la catalogazione dell’archivio, l’organizzazione di mostre e la pubblicazione di cataloghi e monografie. Ad accogliere i soci è stato il direttore artistico Luca Pizzi, che ha mostrato e illustrato le opere presenti, mettendosi a disposizione dei partecipanti per rispondere alle domande e approfondire il percorso creativo del Maestro.