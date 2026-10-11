A Villa Reale di Marlia torna Halloween Celebration Carnival con oltre 500 artisti

Sabato 31 ottobre, dalle 16 alle 2 di notte, la Villa Reale di Marlia diventa di nuovo il palcoscenico di Halloween Celebration Carnival, giunto alla trentaduesima edizione e dedicato alla notte di Ognissanti. Oltre 500 artisti animeranno i 16 ettari del parco con spettacoli, concerti, performer di strada e installazioni.

La proposta musicale spazia tra molti generi, con nove postazioni per dj e sette location coperte che garantiscono lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo. Tra i nomi del programma live ci sono gli Animaux Formidables, duo garage fuzz noise che si esibisce mascherato da creature feline, e Gli Atroci, storica band metal demenziale nota per le parodie. Sul palco anche i No Good, formazione punk rock, gli Zebra Tso, che fondono elettronica e synth, e i Fiesta Alba, band romana tra math rock ed elettronica. Torna poi la violinista e performer H.E.R., con una nuova esperienza artistica e sensoriale, insieme a formazioni come la Gaudats Junk Band, gli Hot Cherry e la Manolo Strimpelli Nait Orkestra.

Tra le siepi sfileranno di nuovo i misteriosi Krampus, mentre la novità folkloristica è la presentazione ufficiale degli Streghi di Lucca e Garfagnana, gruppo ideato da Halloween Celebration e Loga Studio per valorizzare le antiche tradizioni e i miti del territorio lucchese. Crea Fx, realtà degli effetti speciali teatrali e cinematografici, firma il progetto CreHatureX: un personaggio truccato in tempo reale con protesi ed effetti speciali, destinato a diventare il manifesto vivente dell’edizione. Il mondo cosplay e degli horror performer potrà partecipare alla Black Parade di Hc Cosplay, supervisionata da Massimiliano Poggi e realizzata con Lucca Comics & Games.

Quattro tendoni da circo ospiteranno le esibizioni di Circo Atlantis, Grioni e Krom prima di trasformarsi nei palchi dei concerti serali. Tornano il Blink Circus con lo spettacolo d’arte in miniatura Immaginarium, nell’area del lago, e il Circo degli Orologi della compagnia Steampunk Evolution. Non mancheranno quattro bande in parata circense, street band itineranti, artisti del fuoco come il Drago Nero, Lunatik Circus e la Chimica del Fuoco, oltre a street art, spettacoli teatrali, rievocazioni storiche e danza onirica. Debutta l’Escape Car, una escape room a tempo allestita dentro un’auto grazie alla collaborazione tra MysteryCar e Cupra Tuscania Auto.

Tra i momenti più attesi c’è Lucida Notte: la nobildonna Lucida Mansi uscirà simbolicamente dagli inferi accompagnata da Satana presso la torre dell’Orologio, guidando un corteo fino ai prati della tenuta. A quel punto partirà lo spettacolo pirotecnico sul lago L’Ira di Lucifero, curato da Diego Bertoli Barsotti, prima che Lucida sprofondi nelle acque. Per ammirare la scena dall’alto la Mongolfiera des Mirages si solleverà sul parco.

L’area enogastronomica avrà oltre 20 postazioni di street food, dalla cucina toscana a quella indiana, messicana e internazionale, con opzioni senza glutine, birrifici artigianali e cocktail bar. Dalla mezzanotte nella grande Scuderia scatterà la Dance Macabre, fino alle 2.

Pensato anche per le famiglie, l’evento propone fin dalle 16 gli spettacoli di Ridolina e Clown Bussola, i laboratori di origami di Silvia Talassi e il TruccaCorner; alle 18 parte la sfilata di Jack il Re delle Zucche verso Il Mondo di Jack, la Via delle Zucche. Tra le atmosfere del parco, dal Giardino dei Limoni alla Grotta di Pan fino al bosco del Teatro di Verzura, ci saranno la Fiera di Lombroso, con il suo strano mercato per strani mortali, e la Via dei Consulti, dedicata all’arte divinatoria.

“Halloween Celebration negli ultimi anni è diventata un grande contenitore di eventi che mira prima di tutto alla qualità – dichiara il direttore artistico Stefano Nannizzi – e il Carnival a Villa Reale ne è la testimonianza più limpida. Lavoriamo un intero anno per portare i migliori artisti, che quest’anno superano ancora le 500 unità. Questo modo di lavorare ci ha premiati, portando un pubblico da tutta Italia e da varie parti d’Europa. È fondamentale sottolineare anche il legame con Villa Reale di Marlia, che con la sua bellezza rende questo evento unico”.