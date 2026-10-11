Al castello di Porta San Pietro la collettiva d’arte ‘Fatto ad arte ma di carta’

In mostra creazioni di Massimo Soldaini e Massimo Pistelli con la collaborazione di Alessandro Sanclimenti. L’iniziativa mette in scena un dialogo creativo ed espressivo di una coppia di artisti consolidata che valorizza l’uso della carta. Con momenti visibili di interazione tra arte e design, tra spazio e materia. Il tutto rivolgendosi al visitatore osservatore. Collaboratore chiave della collettiva e della sua esposizione è Sanclimenti.