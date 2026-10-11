L'esposizione|
Al castello di Porta San Pietro la collettiva d’arte ‘Fatto ad arte ma di carta’
In mostra per due weekend creazioni di Massimo Soldaini e Massimo Pistelli con la collaborazione di Alessandro Sanclimenti
Si può visitare da venerdì (9 ottobre) al castello di Porta San Pietro nella sede dell’associazione dei Lucchesi nel Mondo sulle Mura per la serie Una porta per l’arte, la collettiva d’arte Fatto ad arte ma di carta.
In mostra creazioni di Massimo Soldaini e Massimo Pistelli con la collaborazione di Alessandro Sanclimenti. L’iniziativa mette in scena un dialogo creativo ed espressivo di una coppia di artisti consolidata che valorizza l’uso della carta. Con momenti visibili di interazione tra arte e design, tra spazio e materia. Il tutto rivolgendosi al visitatore osservatore. Collaboratore chiave della collettiva e della sua esposizione è Sanclimenti.
La mostra esalta infatti la carta come materiale. Attraverso l’uso sapiente di forme, tagli o progetti decorativi tridimensionali per pareti, gli artisti dimostrano come un elemento semplice e quotidiano possa trasformarsi in una complessa installazione visiva e sensoriale.
La collettiva rimarrà visitabile nei giorni 9-11 e 16-18 ottobre in orario 17-19. Ingresso libero.