Al Real Collegio di Lucca il Desco insegna a non sprecare il cibo

Dal 27 al 29 novembre il Real Collegio di Lucca tornerà ad ospitare Il Desco, manifestazione dedicata ai prodotti del settore agroalimentare di Lucca, Pisa e Massa-Carrara. Lo slogan scelto è Buono… più volte e racconta bene il taglio dell’evento, che affronterà i temi del contrasto allo spreco alimentare e dell’economia circolare.

Al centro ci sono le pratiche di recupero tipiche della tradizione culinaria toscana, come la preparazione della ribollita e della pappa al pomodoro, valorizzate per promuovere un utilizzo più consapevole degli ingredienti.

Il Desco è uno dei due grandi eventi autunnali con cui la Camera di commercio della Toscana nord-occidentale punta a usare l’enogastronomia come strumento di promozione del territorio e delle sue imprese. L’altro è il Terre di Pisa Food & Wine Festival, in programma dal 16 al 18 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, che aprirà il calendario autunnale. Entrambi sono stati presentati a Bologna al festival C’è + Gusto, dove l’ente camerale è presente con uno stand nella sala del Podestà di Palazzo Re Enzo, tra degustazioni di olio, vini e miele con aziende agricole, consorzi e associazioni di tutela del territorio.