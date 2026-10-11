Cala il sipario sul Pianeta Terra Festival: “Ecco cos’è la vera intelligenza”

Si conclude oggi (11 ottobre) a Lucca la quinta edizione di Pianeta Terra Festival, progettato e organizzato dagli Editori Laterza, con la direzione scientifica di Stefano Mancuso, e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’appuntamento con la sesta edizione è già fissato dal 7 al 10 ottobre del prossimo anno.

Le Forme di intelligenza, tema di quest’anno, sono state al centro di oltre 90 appuntamenti — tra lezioni, dialoghi, film, spettacoli, mostre, concerti e laboratori per bambini, ragazzi e famiglie —, che hanno registrato una grande presenza di pubblico e che hanno avuto come protagonisti biologi, zoologi, neuroscienziati, fisici, informatici, ingegneri, filosofi, economisti, esperti di geopolitica, scrittori, giornalisti e artisti.

Durante le quattro giornate del Festival si è parlato di intelligenza animale e vegetale, umana e artificiale, interrogandosi sul rapporto tra cervello, emozioni, corpo e ambiente, discutendo delle trasformazioni prodotte dall’IA nella ricerca, nel lavoro e nel sistema economico. Gli incontri hanno approfondito anche quali nuovi equilibri vadano definendosi tra tecnologia e potere, come questi influiscano sulle guerre contemporanee, come l’innovazione stia trasformando la medicina e la robotica, e quali nuove frontiere si stiano aprendo sul fronte dell’approvvigionamento energetico e della sostenibilità ambientale. Si è inoltre riflettuto sul rapporto tra esseri umani e natura, sulla biodiversità e su quanto la crisi ambientale impatti sulla salute. Non sono mancati gli spazi dedicati alle forme di intelligenza che si esprimono attraverso la letteratura, il mito e la musica.

Tra i protagonisti della quinta edizione: Alessandro Arduino, Ferdinando Boero, Paola Bonfante, Antonio Bicchi, Marcello Ceccaroni, Sergio Della Sala, Davide “Boosta” Dileo, Marco Dorigo, Fausto Caruana, Lorenzo Cremonesi, Tim Flannery, Giulio Ferroni, Vittorio Gallese, Nicola Gardini, Piero Martin, Barbara Mazzolai, Luca Mercalli, Riccardo Milani, Telmo Pievani, Gino Roncaglia, Raffaella Rumiati, Gaetano Savatteri, Antonio Scurati, Gianluigi Simonetti, Michela Marzano, Daniela Perani, Giorgio Vallortigara e Walter Siti.

Dichiara Stefano Mancuso, direttore scientifico del Festival: “In continuità con le altre edizioni, anche questa quinta edizione di Pianeta Terra Festival ha trattato un problema fondamentale per la contemporaneità, cosa sia l’intelligenza, affrontandolo da una moltitudine di aspetti: biologici, fisici, filosofici, antropologici, economici ecc necessari per comprendere un fenomeno così sfuggevole e ubiquo. La comunità del festival sempre più numerosa e partecipe, mi auguro che abbia oggi un’idea più chiara di cosa sia la vera intelligenza e di cosa comporterà in futuro affidarsi alle intelligenze artificiali.”

Afferma Giuseppe Laterza, presidente della casa editrice Laterza: “Un pubblico numeroso, attento e curioso ha affollato anche quest’anno i diversi incontri del festival, con il desiderio di capire il mondo dentro e fuori di noi senza pregiudizi e tabù, praticando in tal modo una delle possibili ‘forme di intelligenza’.”

Dichiara Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: “Intelligenza biologica e intelligenza artificiale, continuità e relazione, cognizione e discernimento, unione e compartecipazione, sono le parole che hanno tracciato il percorso di questa quinta edizione di Pianeta Terra Festival. Un’edizione che conferma il successo di una formula, che chiama un pubblico crescente a riflettere sui grandi temi del futuro dell’umanità attraverso il confronto tra scienze, economia, lettere e arti e la partecipazione coinvolta del territorio e delle istituzioni. Prepariamoci dunque alla sesta edizione.”

Afferma il sindaco di Lucca Mario Pardini: “Grazie alla quinta edizione del Pianeta Terra Festival, Lucca ha confermato di essere laboratorio di idee su e per il futuro. Abbiamo parlato di forme di intelligenza, naturale e artificiale, ma la più importante resta quella collettiva: la capacità di una comunità di interrogarsi, ascoltare ed agire insieme per il Pianeta. Grazie a Stefano Mancuso, agli Editori Laterza, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa quattro giorni.”

Pianeta Terra Festival è progettato e organizzato dagli Editori Laterza, con la direzione scientifica di Stefano Mancuso, e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La città di Lucca è partner istituzionale dell’evento. La Scuola Imt Alti Studi di Lucca è partner accademico. La manifestazione è realizzata grazie anche alla compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest / The Lands of Giacomo Puccini e Confindustria Toscana Nord.

Hanno conferito il loro patrocinio la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, la Regione Toscana e la Provincia di Lucca, l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, l’Ispra – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il Festival si avvale della collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna, l’Università di Pisa, l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e la Fondazione Campus.

Hanno confermato la loro partecipazione al progetto: A11 Venture, l’Arcidiocesi di Lucca, l’Associazione musicale lucchese, l’associazione Talea, la Biblioteca civica Agorà, l’associazione Teatro di Verzura, la Fondazione Giuseppe Pera, Green Cross Italia, il conservatorio di Musica Luigi Boccherini, il Lucca Film Festival, Lucense, l’Orto Botanico di Lucca e il Photolux Festival.