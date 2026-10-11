Concluso per il 2026 il programma dell’arcidiocesi ‘Geografie sacre’

Non c’è dubbio che il progetto in questi due anni ha consentito di avvicinare la comunità diocesana ad uno dei territori più densi e affascinanti per la sua ricchezza spirituale e paesaggistica propria dell’Italia centrale che si estende dalla costa tirrenica della Versilia, alla piana di Lucca, fino alle vette dell’Appennino tosco-emiliano con la Garfagnana. Durante la visita pastorale (2023-2026) dell’arcivescovo Paolo Giulietti, e conclusasi lo s la Regione Toscana, l’amministrazione della Provincia di Lucca, le amministrazioni comunali che hanno aderito ai singoli cammini per competenza territoriale, le associazioni laicali aderenti, ma principalmente si ringraziano i parroci e le comunità locali dell’arcidiocesi di Lucca per l’affettuosa e calorosa accoglienza ricevuta in ogni cammino e tutti i volontari che a diverso titolo hanno consentito e consentono di portare avanti questo importante progetto diocesano per la conoscenza e la valorizzazione della nostra eredità spirituale e storica.