Il progetto|
Concluso per il 2026 il programma dell’arcidiocesi ‘Geografie sacre’
Oltre 20 itinerari alla scoperta del patrimonio culturale religioso e del suo paesaggio. Ultimo tour sul cammino di Santa Zita
Con Il Cammino di Santa Zita, da Bozzano Monsagrati a Lucca si è conclusa la programmazione per l’anno 2026 dei cammini diocesani Geografie Sacre. Pellegrini della conoscenza. Il progetto dell’Arcidiocesi di Lucca, attivato nel febbraio del 2025, ha consentito di realizzare oltre 20 itinerari alla scoperta del patrimonio culturale religioso dell’arcidiocesi e del suo paesaggio culturale.
Non c’è dubbio che il progetto in questi due anni ha consentito di avvicinare la comunità diocesana ad uno dei territori più densi e affascinanti per la sua ricchezza spirituale e paesaggistica propria dell’Italia centrale che si estende dalla costa tirrenica della Versilia, alla piana di Lucca, fino alle vette dell’Appennino tosco-emiliano con la Garfagnana. Durante la visita pastorale (2023-2026) dell’arcivescovo Paolo Giulietti, e conclusasi lo s la Regione Toscana, l’amministrazione della Provincia di Lucca, le amministrazioni comunali che hanno aderito ai singoli cammini per competenza territoriale, le associazioni laicali aderenti, ma principalmente si ringraziano i parroci e le comunità locali dell’arcidiocesi di Lucca per l’affettuosa e calorosa accoglienza ricevuta in ogni cammino e tutti i volontari che a diverso titolo hanno consentito e consentono di portare avanti questo importante progetto diocesano per la conoscenza e la valorizzazione della nostra eredità spirituale e storica.
Geografie Sacre attende con nuovi cammini dalla prossima primavera del 2027. Per aggiornamenti ed informazioni scrivere a tempolibero@diocesilucca.it