Esce il primo album della band lucchese Mona Grant, ‘Storie’

Il progetto (due singoli all’attivo e la partecipazione al Sanremo Rock Festival) si muove nell’ambito del rock italiano, con sonorità alternative e influenze blues, punk e psichedeliche. Al centro del disco ci sono racconti diversi tra loro, accomunati dall’attenzione per le persone, le loro contraddizioni, gli incontri e le scelte che possono cambiare una vita.