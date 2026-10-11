Musica|
Esce il primo album della band lucchese Mona Grant, ‘Storie’
Progetto nell’ambito del rock italiano, con sonorità alternative e influenze blues e psichedeliche. Forte legame con il territorio
Il 16 ottobre esce Storie, il primo album del progetto musicale lucchese dei Mona Grant con la copertina dell’album realizzata dall’artista lucchese Lucia D’Arrigo, nonché amica del fondatore della band Gabriele Granducci.
Il progetto (due singoli all’attivo e la partecipazione al Sanremo Rock Festival) si muove nell’ambito del rock italiano, con sonorità alternative e influenze blues, punk e psichedeliche. Al centro del disco ci sono racconti diversi tra loro, accomunati dall’attenzione per le persone, le loro contraddizioni, gli incontri e le scelte che possono cambiare una vita.
Tra i brani, un legame particolare con il territorio emerge in Lucida, singolo già anticipato e ispirato a una leggenda lucchese, e in Terre di Malia, che prende spunto dalle leggende della Garfagnana. In entrambi i casi, la tradizione popolare non viene riproposta fedelmente, ma diventa materia creativa da reinterpretare attraverso la sensibilità musicale e narrativa dei Mona Grant. Le leggende si trasformano così in un punto di partenza per una rilettura personale, in cui l’immaginario del territorio incontra le sonorità del rock.
Accanto a queste atmosfere, Storie attraversa vicende profondamente umane: amori perduti e ritrovati, separazioni, solitudine, desiderio di libertà e personaggi dalle vicende ambigue.
La tracklist comprende dieci brani: Bionda, Lucida, Lacrime di Legno, Michelle, Caffè Ristretto, Sixto Ride, Paul, Josephine, Orso e Terre di Malia.
Con questo primo lavoro, i Mona Grant propongono un rock che non si limita alla dimensione sonora, ma cerca nelle canzoni uno spazio per raccontare storie. Storie sarà disponibile dal 16 ottobre sulle principali piattaforme digitali.