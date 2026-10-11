Lavoro e intelligenza artificiale, il professor Fabris: “Persa un’idea di espressione dell’essere umano”

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il mondo del lavoro, ridefinendo professioni e competenze. Il professore di filosofia morale all’università di Pisa Adriano Fabris e la professoressa di diritto al lavoro all’università di Bologna Patrizia Tullini raccontano le implicazioni etiche, giuridiche e sociali dell’innovazione tecnologica, riflettendo sulle opportunità e sulle sfide di questa transizione e interrogandosi su come preservare la dignità della persona che lavora in un contesto sempre più automatizzato e interconnesso, come costruire un futuro del lavoro che metta la tecnologia al servizio dell’essere umano e non viceversa e come coniugare progresso, diritti e responsabilità nell’epoca della trasformazione digitale.

Queste le tematiche di partenza dell’incontro delle 17 di ieri (10 ottobre) al Pianeta terra festival, nella sala convegno di Confindustria Toscana nord, moderato dal giornalista Edoardo Vigna.

“È cambiato tanto nella nostra percezione del lavoro negli ultimi decenni – afferma il professor Fabris, aprendo l’incontro. – Perderemo determinate competenze, ne dovremo acquisire altre, ma questo è sempre avvenuto. Il cambiamento vero e proprio riguarda quello è il senso stesso del lavoro, che, come viene stabilito nella Costituzione, è davvero il veicolo della cittadinanza. Perché attraverso esso noi realizziamo quelli che siamo: il nostro essere, le nostre caratteristiche, i nostri talenti. Questa idea di lavoro come realizzazione piena della personalità delle persone è ciò che sta sfumando“.

“Lo vediamo dai dati: tante persone, soprattutto giovani, che sempre di più vogliono un lavoro a tempo determinato – continua Fabris. – Guadagnano un po’ di soldi e poi vanno a godersi la vita, perché il lavoro è pensato e considerato come un peso che serve solo per campare. Ecco, abbiamo perso questa idea per cui il lavoro sia un’espressione dell’essere umano ed è un problema. Molti lavori diventano sempre più strutturati in maniera meccanica e ripetitiva, e quindi noiosa e non soddisfacente. I lavori creativi vengono burocratizzati e proceduralizzati: siamo nella dittatura della procedura”.

“Devo dire che finora le previsioni si sono dimostrate largamente inattendibili, perché in un primo momento sembrava che sarebbero state le mansioni a basso valore aggiunto e ripetitive a essere incise dall’intelligenza artificiale – racconta la professoressa Rullini. – Invece ci siamo accorti che gli algoritmi sono molto più efficienti nello svolgere compiti di carattere burocratico, amministrativo e anche intellettuale. Quindi sono le professioni intellettuali quelle che vengono messe a rischio, addirittura le professioni ordinistiche: l’architetto, l’avvocato, il professore universitario, il docente, ma anche il giudice, dato che si parla ormai da diversi anni di giustizia predittiva, cioè di una giustizia che si avvale di macchine intelligenti”.

E aggiunge: “Modificare il nostro approccio al lavoro non significa rinunciare al lavoro e a quella parte così importante del nostro modo di essere e della nostra personalità“.

Per concludere, Fabris sottolinea: “L’intelligenza artificiale assomiglia agli esseri umani, non è qualcosa di identico ad essi. Questo non dimentichiamolo: sta a noi non cadere nell’inganno, cioè prendere ciò che assomiglia come qualche cosa che invece è effettivamente umano”.