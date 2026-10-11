Uomo, macchina e libertà. Mario De Caro al Pianeta Terra Festival: “Chi non ha nozioni di AI avrà difficoltà a trovare lavoro”

L’intelligenza artificiale non è soltanto una rivoluzione tecnologica, ma una sfida culturale e filosofica. Apre ad un mondo di nuove possibilità, ma pone inevitabilmente quesiti etici riguardo il suo utilizzo e a quanto siamo disposti a cedere di nostro per alimentare le macchine. Mario De Caro, professore di filosofia morale all’università di Roma, affronta per Pianeta Terra festival le sfide etiche poste dall’IA, interrogandosi sul rapporto tra autonomia tecnologica e responsabilità umana, tra progresso scientifico e tutela della libertà, della dignità e della capacità critica degli individui, nell’incontro dal nome Chi decide per chi: l’uomo, la macchina e la libertà.

“La velocità dei computer è diventata astronomica e questo fa sì che non possiamo nemmeno prevedere ciò che possono fare. Ma non è solo questo a essere sorprendente: anche l’accelerazione del cambiamento – spiega De Caro. – Gli Llm che conosciamo, Claude, ChatGpt, eccetera, sono stati commercializzati meno di quattro anni fa. All’inizio facevano un sacco di errori, le famose allucinazioni, e adesso ottengono risultati straordinari. Esistono i sistemi multimodali, che mettono insieme la capacità di leggere i testi, vedere immagini, ascoltare suoni, guardare video. Prototipi dotati dei cinque sensi: sistemi multipercettivi. Esistono poi i cosiddetti agenti, che sono in grado non solo di rispondere alle nostre domande, ma anche di decidere autonomamente e di agire di conseguenza”.

“Quello che è importante oggi non lo sarà domani, perché fra due anni ci saranno altre novità. Questo pone un problema sociale e culturale enorme – continua. – Bisogna che i governi se ne facciano carico. Non si può pensare di bandire l’AI dalla scuola, che è la più grossa idiozia che si possa fare: se non c’è la scuola che insegna a usarla e a capirla, non si capisce cosa possa essere. Ma questo riguarda anche i cittadini adulti. Bisogna cominciare a pensare alla cosiddetta ‘educazione continua’. Tutti noi abbiamo bisogno di capire cosa sta accadendo, perché l’AI è sempre più pervasiva e influenza sempre di più le nostre vite. Chi non ha nozioni di AI avrà probabilmente difficoltà a trovare lavoro“.

L’AI apre anche prospettive estremamente importanti in una quantità di campi: “Considerate che le malattie rare hanno pochi pazienti ciascuna, ma sono tante. Nel mondo ci sono 300 milioni di persone che hanno una malattia rara. Il 5% della popolazione. I medici umani indovinano la diagnosi delle malattie rare nel 20% dei casi. L’AI la indovina nell’80% dei casi. Tutti prevedono che presto i medici non potranno più fare a meno di usare l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Tra dieci anni le diagnosi saranno fatte soprattutto dall’AI“.

Sulla possibilità della coscienza artificiale, il professore conclude: “Non lo sappiamo per la semplice ragione che non capiamo nemmeno la coscienza umana. Siamo quindi di fronte a un dibattito apertissimo. Ma non c’è bisogno, e questo è il punto fondamentale, che le macchine acquisiscano coscienza per essere potenzialmente pericolose. Ormai le macchine controllano una quantità incredibile dei sistemi che governano la nostra vita: in ambito finanziario, militare, nei trasporti, nella sanità. Ovunque c’è intelligenza artificiale“.