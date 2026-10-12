Alla Galleria Fidanda la mostra fotografica di Marco di Coscio ‘Nepal’

Sabato (17 ottobre) alle 17,30 alla Galleria Fidanda di via Buia si inaugura Nepal, mostra fotografica di Marco Di Coscio.

Le immagini della mostra nascono dal viaggio dell’artista in Nepal e si concentrano soprattutto sul ritratto e sull’incontro con l’altro.

Un percorso che riunisce i volti incontrati dal fotografo durante il viaggio. Con particolare attenzione al ritratto umano e animale, le relazioni nate attraverso la fotografia e una riflessione sul tempo che dedichiamo agli altri. Il viaggio in Nepal nasce per l’artista dalla necessità di confrontarsi con un’esistenza percepita come più essenziale e con una diversa concezione del tempo rispetto ai ritmi delle grandi metropoli occidentali. Su tutte Londra e New York, nelle quali Di Coscio ha vissuto.

Ed è proprio la percezione del tempo, soprattutto del tempo dedicato agli altri, a diventare uno degli elementi centrali dell’esperienza. Il viaggio diventa così non soltanto il contesto da cui nascono le fotografie. Ma l’occasione per mettere in discussione il modo di guardare, di entrare in relazione e di costruire un’immagine dell’altro. In mostra anche Time #1, Kathmandu, prima opera del progetto Time tuttora in corso del fotografo. Accanto ai ritratti, alcune fotografie mostrano un ulteriore livello di ricerca sull’immagine.

È il caso dello scatto dedicato a un gruppo di scimmie, sul quale Di Coscio è intervenuto portando la fotografia verso una maggiore oscurità. Le figure emergono solo parzialmente dal fondo nero, perdendo parte della loro immediatezza descrittiva e avvicinandosi a una dimensione più astratta. Nella quale luce, ombra, materia e forma assumono un ruolo predominante. I volti umani e gli animali incontrati durante il viaggio diventano quindi il punto di partenza di una pratica nella quale l’artista non si pone come semplice osservatore. La fotografia, per Di Coscio, inizia nel momento in cui entra nella scena.

Ogni immagine nasce da un incontro diretto e da una relazione che modifica tanto il soggetto quanto lo sguardo di chi fotografa. Il suo lavoro esplora la condizione umana attraverso il ritratto, il reportage e le connessioni emotive tra persone e animali. Influenzato sia dalla formazione teatrale che dalla tradizione documentaristica, Di Coscio si avvicina alla fotografia come mezzo per comprendere il mondo con empatia e precisione.

La sua formazione nella regia e nella recitazione accompagna questa modalità di lavoro. E contribuisce a definire il rapporto tra fotografo, soggetto e immagine. L’incontro diventa così parte integrante della costruzione fotografica, in un processo nel quale l’esperienza personale dell’artista assume un ruolo centrale.

Di Coscio, classe 1989, è un fotografo e regista originario di Lucca. Si avvicina fin da piccolo all’arte e alla fotografia grazie al padre pittore. Ha vissuto a Londra, dove ha conseguito una laurea in Regia cinematografica al London College of Communication. Nel 2021 consegue un master biennale in Scenografia all’Accademia di Belle Arti a Firenze. Nello stesso anno si trasferisce all’Hb Studio Manhattan fotografando e studiando recitazione. Ha lavorato e vissuto tra Roma e Londra come aiuto regista e direttore della fotografia prima di dedicarsi a tempo pieno alla fotografia d’arte. Ha esposto in gallerie e contesti nazionali e internazionali, dove ha ricevuto importanti riconoscimenti. Dopo la mostra Us, presentata dalla galleria a Livorno, Fidanda torna a lavorare con Di Coscio per approfondire la sua ricerca fotografica.