Aprono le iscrizioni ai laboratori artistici promossi dalla Fondazione Ragghianti

Aprono lunedì (19 ottobre) le iscrizioni, prenotabili soltanto tramite e-mail, ai laboratori artistici promossi dalla Fondazione Ragghianti e offerti gratuitamente, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, agli alunni delle scuole di Lucca e provincia, con proposte rivolte alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alle secondarie.

L’attività didattica, a cura di Federica Chezzi e Angela Partenza, coordinate da Valentina Del Frate, è caratterizzata da criteri metodologici basati sull’interattività. Le operatrici guidano i giovani utenti alla scoperta dei movimenti artistici dell’epoca moderna e contemporanea attraverso la lettura degli elementi costitutivi dell’immagine e l’analisi dei contenuti, salvaguardando sia la gradualità della lettura, sia la soggettività dell’interpretazione. Il ricorso alla manualità rende poi queste esperienze occasioni privilegiate di apprendimento, anche perché, prima della rielaborazione astratta delle conoscenze, è fondamentale l’approccio diretto alla realtà.

Per l’anno scolastico 2026-2027 sono proposti ben otto percorsi originali, sette dei quali confermati a grande richiesta, dedicati ad artisti e correnti del XX secolo: Il funambolo dei colori – Wassily Kandinsky per la scuola dell’infanzia e per la prima e la seconda classe della primaria; La mossa del cavallo – Enrico Baj per la scuola dell’infanzia e per la prima, la seconda e la terza classe della primaria; Andy, say cheeeese – Andy Warhol e Joli comme un cœur – Amedeo Modigliani per la terza, la quarta e la quinta classe della primaria e per la scuola secondaria inferiore; Viva les Nanas! – Niki de Saint Phalle per la terza, la quarta e la quinta classe della primaria e per la secondaria inferiore e superiore.

Alla conoscenza del Bauhaus, l’innovativa scuola fondata da Walter Gropius a Weimar in Germania nel 1919, e del movimento artistico che ne derivò, sono dedicati due laboratori: Rivoluzione Bauhaus! – in classe con Johannes Itten, per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e per la prima e la seconda classe della primaria, e Rivoluzione Bauhaus! – al lavoro nelle Officine, per la quarta e la quinta classe della primaria e per la scuola secondaria inferiore e superiore.

Il nuovo laboratorio di quest’anno, Postkarten von Klee, per la scuola dell’infanzia e per la prima e la seconda classe della primaria, è dedicato al geniale ed estroso artista svizzero Paul Klee: dipinti ad acquarello e olio, opere popolate di creature magiche e sovrannaturali, marionette e, anche, festose cartoline: proprio quelle che realizzeranno i piccoli partecipanti, pronti a inviare nel mondo un pensiero creativo personale e irripetibile.