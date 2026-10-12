Automi che portano a spasso il cane: per Antonio Bicchi la nuova frontiera dell’IA passa dalla robotica

Molte delle capacità che associamo all’intelligenza nascono dal corpo: dal movimento, dal tatto, dall’interazione con l’ambiente e con gli altri. La nuova frontiera della robotica non consiste soltanto nel rendere le macchine più intelligenti, ma nel dare un corpo all’intelligenza artificiale. Antonio Bicchi, professore di robotica e sistemi di controllo all’università di Pisa e senior scientist all’istituto italiana di tecnologia di Genova, racconta al Pianeta Terra festival come l’integrazione tra esseri umani e macchine sarà uno dei cambiamenti più significativi del nostro futuro, in un incontro dal nome Embodied intelligence. Quando l’intelligenza prende corpo e moderato dalla giornalista scientifica Silvia Lazzaris.

Per il professor Bicchi, i primi robot personali, quelli di grande diffusione di massa, saranno i robot domestici nelle nostre case che ci aiuteranno in modi diversi: “E’ in corso un avanzamento tecnologico che, secondo alcuni, porterà presto all’utilizzo di umanoidi nelle fabbriche. Non sono sicuro che succederà, semplicemente perché non è economicamente interessante. La prospettiva che penso verrà fuori, e che tra l’altro mi interessa di più per lavorarci, è quella di avere robot che possano aiutarci, che possano essere il nostro alter ego, il nostro avatar, la nostra estensione. Per esempio, viaggio molto per lavoro, mi farebbe piacere poter lasciare a casa un robot attraverso il quale fare operazioni più o meno di routine: pensare al gatto, alle piante, fare da portinaio, aprire al postino, o magari accudire a casa una persona che ne ha bisogno. Questo tipo di cose”.

Un paese che pianifica il futuro attraverso la robotica è la Cina, con piani quinquennali e decennali espliciti. La robotica è salita tra le sei priorità assolute del paese, a causa della curva demografica in calo verso un forte invecchiamento della popolazione. Necessitano di robot che possano sostituire la mano d’opera umana.

“Per la cura medica sono abbastanza sicuro che queste cose le vedremo accadere – dice Bicchi. – E credo che saranno benvenute: sinceramente non ho il timore di vederci soppiantare nella medicina da dispositivi più tecnologici. Pensate alla chirurgia robotica: non conosco nessuno che se ne lamenti. È una cosa benvenuta, perché l’avanzamento tecnologico significa operazioni meno invasive, ricoveri più brevi: dal punto di vista del paziente è un miglioramento. E non c’è una vera sostituzione delle persone, perché c’è sempre uno staff che deve agire. Così anche il robot di cura, come lo vediamo noi, è sempre un robot che ha alle spalle qualcuno”.

La manipolazione del mondo consiste nel prendere oggetti, interagire con l’ambiente, aprire cassetti, prendere posate, fare operazioni qualsiasi in un sistema in cui i contatti sono moltissimi. Il problema con gli strumenti attuali è la difficoltà nello sviluppare tutto ciò.

“Oggi l’intelligenza artificiale sta sostituendo molti lavori, soprattutto intellettuali: i programmatori sono i primi a essere sostituiti dall’intelligenza artificiale. Sta sostituendo molto meno i lavori che hanno un aspetto fisico. Prima che venga un robot idraulico a casa a ripararvi la doccia, temo che passerà molto tempo. Questa parte di intelligenza fisica è la vera nuova frontiera, quella su cui c’è ancora da lavorare. Essa passa dalle mani, fondamentalmente, perché sono lo strumento con cui facciamo quasi tutto” conclude.