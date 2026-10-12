Cinque titoli per la stagione teatrale dell’Accademico di Bagni di Lucca

Al via sabato 7 novembre la nuova stagione del Teatro Accademico di Bagni di Lucca.

Un programma di cinque appuntamenti con inizio alle 21,15 che nasce, come di consueto, dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Fondazione Toscana Spettacolo e la Fondazione Michel de Montaigne. Gaia De Laurentiis, Maria Amelia Monti, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Mario Autore sono alcuni dei protagonisti di un cartellone che accompagnerà il pubblico fino a marzo.

La stagione si apre sabato 7 novembre alle 21,15 con La scommessa. Si tratta di un dramma ridicolo in due atti di Emanuele Barresi. In scena Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi. La scommessa ci porta nelle vite di due giocatori incalliti Enrico, un avvocato e un giocatore che sa quanto può giocare e quando è arrivato il momento di smettere e Michele un operaio che invece gioca tutto quello che ha e si indebita pur di continuare a giocare. La terza protagonista è Chiara, moglie di Michele, che continua a stare con lui nonostante la situazione rovinosa in cui suo marito ha fatto precipitare la famiglia, per colpa del suo inguaribile vizio.

Domenica dicembre spazio alla danza con il Canto di Natale firmato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore. Un viaggio onirico tra danza, musica e parola accompagna il pubblico nella celebre storia di Dickens. Ebenezer Scrooge, uomo avaro e solitario, incapace di cogliere il calore del Natale e il valore degli affetti, viene visitato nella notte della Vigilia dai tre fantasmi del Natale: passato, presente e futuro.

Domenica 17 gennaio alle 21,15 Maria Amelia Monti e Gigio Alberti sono in protagonisti di Lungs di Duncan Macmillan. Cosa significa decidere di diventare genitori oggi? Maria Amelia Monti e Gigio Alberti portano un dialogo vorticoso che attraversa l’intera vita di una coppia. Senza scenografie ingombranti, affidandosi solo alla forza della parola, i due attori danno voce alle grandi ansie della nostra epoca: dal cambiamento climatico all’incertezza economica, fino alla fragilità dei sentimenti. Duncan Macmillan scrive una partitura fatta di battute a raffica e nevrosi quotidiane che trasforma i dubbi esistenziali in momenti di comicità irresistibile.

Venerdì 12 febbraio alle 21,15 al Teatro Accademico arriva Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, per la regia di Domenico Pinelli, con Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel e Domenico Pinelli. Domenico Pinelli, alla sua prima regia teatrale, guida un cast di 11 giovani attori under 40 che con audacia e passione hanno deciso di portare in scena uno dei capolavori eduardiani.

Ditegli sempre di sì è una commedia divertentissima, retta da un meccanismo comico perfetto, nonché pregna di spunti riflessivi riguardo una materia estremamente affascinante che Eduardo, per certi aspetti epigono di Pirandello, studiò sicuramente bene: la pazzia. In questo allestimento si presta una maggiore attenzione al testo e agli accadimenti; il punto di arrivo è la restituzione di una forma più complessa e articolata approfondendo la condizione umana di tutti i personaggi.

L’ultimo appuntamento in stagione, sabato 20 marzo alle 21,15 è con Streghe da marciapiede di Francesco Silvestri, con Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano.

Una black comedy corale e tagliente che indaga il confine sottile tra verità e manipolazione, tra fragilità umana e ambiguità stregonesca. Quattro prostitute – Alba, Gina, Tuna e Morena – vengono interrogate per l’omicidio di un giovane misterioso. Ogni donna proietta su di lui i propri traumi e desideri: un figlio mai nato, un bisogno di rivalsa, un’illusione d’amore, una violenza mai superata. L’interrogatorio si trasforma in un gioco psicologico in cui la realtà si sfalda tra confessioni, flashback e segreti taciuti. Un’atmosfera sospesa tra noir e incubo, esaltata da una scenografia essenziale, luci evocative e costumi liberty anni Venti che conferiscono al racconto una dimensione favolistica e perturbante.

La campagna abbonamenti parte con i rinnovi mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre e con i nuovi abbonamenti venerdì 23 e sabato 24 ottobre alla biglietteria del Teatro Accademico di Bagni di Lucca con orario 10,30-13 e 17-19 e alla biblioteca comunale A.Betti (ex chiesa inglese) nell’orario di apertura (dal lunedì al venerdì 9-13; 15-18; sabato 9-13).

Abbonamento a cinque spettacoli platea, palco primo e secondo ordine intero 65 euro, ridotto 57, palco terzo ordine intero 52 euro, ridotto 47, riduzioni abbonamenti over 65 e under 30, dipendenti Autolinee Toscane e Associati Asi – Associazioni sportive e sociali italiane.

Biglietti platea, palco primo e secondo ordine intero 22 euro / ridotto 20 euro, palco terzo ordine intero 18 euro, ridotto 16, biglietto ridotto a 8 euro per studenti universitari possessori della carta Studente della Toscana e biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze e gruppi scolastici riduzioni biglietti over 65, possessori Carta dello spettatore Fts, dipendenti Autolinee Toscane e Associati Asi Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

Prevendita due giorni prima della data di ogni spettacolo, escluse le domeniche e le festività, alla biglietteria del Teatro Accademico di Bagni di Lucca 10,30 – 13; 17 – 19. In occasione di ogni singolo spettacolo la biglietteria apre alle 20.