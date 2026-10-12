Dario Voltolini a Lucca con ‘Il cespuglio’: l’incontro a Villa Rossi

Dario Voltolini incontra il pubblico a Lucca grazie alla Società Lucchese dei Lettori – Amici di Francesca Duranti. L’appuntamento è venerdì (16 ottobre) alle 18 a Villa Rossi (Gattaiola – Lucca). Al centro dell’incontro ci sarà il suo romanzo, Il cespuglio: una storia solo apparentemente minimale, un cespuglio narratore improbabile, fantastico, irresistibile. Il libro, edito da Aboca nella collana Il bosco degli scrittori, è stato selezionato dalla Società Lucchese dei Lettori per il Premio dei Lettori Lucca-Roma, realizzato grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

L’improbabile protagonista di questo libro è testimone di violenze, misteri, segreti umani; il vento gli sussurra storie che nessuno ascolta mentre il sole brucia e la sabbia acceca. Dopo Invernale, Dario Voltolini torna a costruire una storia solo apparentemente minimale, fatta di pochi ma memorabili ingredienti. Il libro è in vendita alla libreria Feltrinelli e alla libreria Fuori Porta di Lucca.

Dario Voltolini (Torino, 1959) è autore di racconti, romanzi, radiodrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro musicale. È docente alla Holden Academy. Cura la collana di narrativa italiana Pennisole per Hopefulmonster editore. È stato finalista al premio Strega 2024 con Invernale (La nave di Teseo), vincitore dei premi Wondy, Val d’Aosta e Lussu.

Il Premio dei Lettori è un premio letterario istituito a Lucca nel 1988 dalla Società Lucchese dei Lettori, fondato da Francesca Duranti e Antonio Dini, e destinato alla migliore opera di narrativa presentata nel corso dell’anno sociale nell’ambito delle iniziative dell’associazione. Le attività dell’associazione sono aperte a tutti e l’ingresso è libero.