L'evento|
‘Donne con lo zaino. Vite in esplorazione’ all’Antica Armeria di Palazzo Ducale
L’incontro con l’autrice Patrizia D’Antonio mette in evidenza quel cammino che diviene metafora della vita e del cambiamento
Mercoledì (14 ottore), dalle 17, l’Antica Armeria di Palazzo Ducale ospita Raffaella Gambardella, autrice assieme a Patrizia D’Antonio, di Donne con lo zaino. Vite in esplorazione (Elliot, 2026), che dialogherà con Ilaria Vietina di quelle storie di donne che percorrono sentieri diversi: l’impegno, la cura, l’immaginazione, la parola, la memoria, che sono raccolte nel libro.
L’incontro – introdotto da Teresa Leone, consulente esperta della Provincia in materia di pari opportunità – mette in evidenza quel cammino che diviene metafora della vita e del cambiamento: un percorso fatto di sfide, ostacoli, cadute e nuovi inizi, in cui ciascuna donna cerca e costruisce la propria strada. Sentieri che possono portare a fuggire o a restare, ad adattarsi o a trasformarsi, ma che rappresentano sempre un’occasione per ridefinire se stesse e il proprio posto nel mondo.
Donne che provengono da contesti culturali e sociali diversi, ma che condividono la capacità di resistere e il desiderio di trasformare la realtà, affermando la propria identità e aprendo nuove possibilità per sé e per gli altri. I loro cammini, personali e collettivi, diventano così sentieri di cambiamento, attraverso i quali affrontare le difficoltà, superare i limiti imposti e immaginare nuovi orizzonti di libertà e di possibilità.
L’incontro è a ingresso libero.