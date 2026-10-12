‘Donne con lo zaino. Vite in esplorazione’ all’Antica Armeria di Palazzo Ducale

L’incontro – introdotto da Teresa Leone, consulente esperta della Provincia in materia di pari opportunità – mette in evidenza quel cammino che diviene metafora della vita e del cambiamento: un percorso fatto di sfide, ostacoli, cadute e nuovi inizi, in cui ciascuna donna cerca e costruisce la propria strada. Sentieri che possono portare a fuggire o a restare, ad adattarsi o a trasformarsi, ma che rappresentano sempre un’occasione per ridefinire se stesse e il proprio posto nel mondo.

Donne che provengono da contesti culturali e sociali diversi, ma che condividono la capacità di resistere e il desiderio di trasformare la realtà, affermando la propria identità e aprendo nuove possibilità per sé e per gli altri. I loro cammini, personali e collettivi, diventano così sentieri di cambiamento, attraverso i quali affrontare le difficoltà, superare i limiti imposti e immaginare nuovi orizzonti di libertà e di possibilità.