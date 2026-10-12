L'appuntamento|
Gli ‘Inimitabili’ e il legame con Lucca: Edoardo Sylos Labini ospite al festival L’Augusta
Alla Casa del Boia una serata speciale il 22 ottobre tra la presentazione del suo ultimo libro e performance dal vivo
Continua la programmazione del festival L’Augusta – la Fortezza delle Idee, patrocinato dal comune di Lucca. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì (22 ottobre) alle 21, presso il complesso Casa del Boia, con ospite l’attore e conduttore televisivo Edoardo Sylos Labini, in una serata che si snoderà tra performance teatrale e la presentazione del suo ultimo libro Le città identitarie.
“Sylos Labini torna a L’Augusta per parlarci degli Inimitabili della provincia italiana — commenta Iacopo Di Bugno, presidente del festival — in una originale sintesi della sua trasmissione Rai di successo, unita alla sua ricerca sulle città italiane. Tra queste città Sylos Labini ha attraversato anche Lucca dando risalto a figure come Castruccio Castracani, Elisa Bonaparte e Giacomo Puccini. Il racconto verrà intervallato con alcune delle performance che ha portato in televisione e nei teatri di mezza Italia”.
Ad accompagnare Sylos Labini nella serata ci sarà il vice presidente de L’Augusta, Giuseppe Vitale.
L’evento è a ingresso libero, previa prenotazione del posto a sedere sulla piattaforma Eventbrite.