Logo
Casa del Boia
Festival
festival L'Augusta la fortezza delle idee
Le città identitarie
presentazione libro
programmazione
Lucca
Edoardo Sylos Labini
Giuseppe Vitale
iacopo di bugno

L'appuntamento

|
Cultura e Spettacoli
/

Gli ‘Inimitabili’ e il legame con Lucca: Edoardo Sylos Labini ospite al festival L’Augusta

12 ottobre 2026 | 16:18
Share0
di Redazione

Redazione

Gli &#8216;Inimitabili&#8217; e il legame con Lucca: Edoardo Sylos Labini ospite al festival L’Augusta

Alla Casa del Boia una serata speciale il 22 ottobre tra la presentazione del suo ultimo libro e performance dal vivo

Continua la programmazione del festival L’Augusta – la Fortezza delle Idee, patrocinato dal comune di Lucca. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì (22 ottobre) alle 21, presso il complesso Casa del Boia, con ospite l’attore e conduttore televisivo Edoardo Sylos Labini, in una serata che si snoderà tra performance teatrale e la presentazione del suo ultimo libro Le città identitarie.

“Sylos Labini torna a L’Augusta per parlarci degli Inimitabili della provincia italiana — commenta Iacopo Di Bugno, presidente del festival — in una originale sintesi della sua trasmissione Rai di successo, unita alla sua ricerca sulle città italiane. Tra queste città Sylos Labini ha attraversato anche Lucca dando risalto a figure come Castruccio Castracani, Elisa Bonaparte e Giacomo Puccini. Il racconto verrà intervallato con alcune delle performance che ha portato in televisione e nei teatri di mezza Italia”.

Ad accompagnare Sylos Labini nella serata ci sarà il vice presidente de L’Augusta, Giuseppe Vitale.
L’evento è a ingresso libero, previa prenotazione del posto a sedere sulla piattaforma Eventbrite.