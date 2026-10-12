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Dario Voltolini

L'appuntamento

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Cultura e Spettacoli
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‘Il cespuglio’ di Dario Voltolini per l’appuntamento del Premio dei Lettori Lucca-Roma a Gattaiola

12 ottobre 2026 | 13:11
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di Redazione

Redazione

&#8216;Il cespuglio&#8217; di Dario Voltolini per l&#8217;appuntamento del Premio dei Lettori Lucca-Roma a Gattaiola

L’autore incontrerà il pubblico, per parlare dell’opera edita da Aboca, venerdì (16 ottobre) alle 18 a Villa Rossi

Una storia solo apparentemente minimale, un cespuglio narratore improbabile, fantastico, irresistibile. Il romanzo di Dario Voltolini, Il cespuglio, edito da Aboca nella collana Il bosco degli scrittori, è stato selezionato dalla Società Lucchese dei Lettori – Amici di Francesca Duranti per l’edizione 2026-2027 del Premio dei Lettori Lucca-Roma, realizzato grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

L’autore incontrerà il pubblico, per parlare dell’opera, venerdì (16 ottobre) alle 18 a Villa Rossi. 

Il cespuglio. L’improbabile protagonista di questo libro è testimone di violenze, misteri, segreti umani… il vento gli sussurra storie che nessuno ascolta mentre il sole brucia e la sabbia acceca. Dopo Invernale, Dario Voltolini torna a costruire una storia solo apparentemente minimale, fatta di pochi ma memorabili ingredienti.

Dario Voltolini (Torino, 1959) è autore di racconti, romanzi, radiodrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro musicale. È docente presso la Holden Academy. Cura la collana di narrativa italiana Pennisole per Hopefulmonster editore. È stato finalista al premio Strega 2024 con Invernale (La nave di Teseo), vincitore dei premi Wondy, Val d’Aosta e Lussu.

Il libro è in vendita alla libreria Feltrinelli e alla libreria Fuori Porta di Lucca.

Il Premio dei Lettori è un premio letterario istituito a Lucca nel 1988 dalla Società Lucchese dei Lettori, fondato da Francesca Duranti e Antonio Dini, e destinato alla migliore opera di narrativa presentata nel corso dell’anno sociale nell’ambito delle iniziative dell’associazione. Le attività dell’associazione sono aperti a tutti e l’ingresso è libero.

Dario Voltolini, Il Cespuglio