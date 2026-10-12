Il murales di Sofia riqualifica il cimitero con un viaggio tra dolore e speranza

L’opera è stata eseguita nel mese di giugno e il bozzetto è stato scelto dopo aver partecipato al bando pubblico per la riqualificazione urbana e la valorizzazione del territorio attraverso la street art, presentato nella primavera del 2025. L’opera di Sofia, intitolata “Il dolore e il conforto” e realizzata al cimitero comunale di Pieve a Nievole, inizialmente prevedeva la metà dell’attuale porzione di muro, mentre oggi si estende su una superficie di 8 metri in lunghezza per 2,10 metri di altezza e affronta il tema universale della memoria, del dolore e della speranza, proponendo di regalare uno scorcio di bellezza per omaggiare un luogo sacro, dedicato al ricordo e al riavvicinamento con i propri cari.