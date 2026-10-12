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Il murales di Sofia riqualifica il cimitero con un viaggio tra dolore e speranza
La studentessa ha partecipato al bando pubblico per la riqualificazione del territorio
Sofia Giuntoli, studentessa all’ultimo anno del liceo artistico Berlinghieri di Pescia (che fa parte dell’Is Sismondi Pacinotti), ha realizzato un murales per il comune di Pieve a Nievole.
L’opera è stata eseguita nel mese di giugno e il bozzetto è stato scelto dopo aver partecipato al bando pubblico per la riqualificazione urbana e la valorizzazione del territorio attraverso la street art, presentato nella primavera del 2025. L’opera di Sofia, intitolata “Il dolore e il conforto” e realizzata al cimitero comunale di Pieve a Nievole, inizialmente prevedeva la metà dell’attuale porzione di muro, mentre oggi si estende su una superficie di 8 metri in lunghezza per 2,10 metri di altezza e affronta il tema universale della memoria, del dolore e della speranza, proponendo di regalare uno scorcio di bellezza per omaggiare un luogo sacro, dedicato al ricordo e al riavvicinamento con i propri cari.
Il lavoro della giovane studentessa del Berlinghieri rappresenta il viaggio delle anime tra la vita terrena e l’aldilà, un cammino che trova il suo compimento nel ricongiungimento con le persone amate, attraverso la forza della memoria, valorizzando la figura centrale della Marginina presente sul muro cimiteriale. Il lavoro, che ha richiesto svariati giorni di esecuzione, è stato molto apprezzato dalla commissione, in quanto la giovane artista è riuscita a far parlare le immagini, rappresentando il dolore di una perdita, ma al tempo stesso la coscienza di essere legata per sempre ad essa.
Sofia si dice soddisfatta e grata della fiducia che l’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole ha riposto nelle sue mani, in particolare all’ingegner Alessandro Rizzello, responsabile dei servizi tecnici, sempre disponibile nei giorni in cui l’ha vista impegnata alla realizzazione del murales.
Tutta la comunità scolastica del Sismondi-Pacinotti e del Liceo Artistico Berlinghieri esprime le più vive congratulazioni a Sofia per questo importante e meritato successo, felice di accompagnarla nel suo percorso di crescita.