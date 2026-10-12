Incontri, fiaccolata e cena povera per sostenere le missioni

L’arcidiocesi di Lucca propone infatti un doppio appuntamento nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Venerdì 16 ottobre alle 17 nel salone del Palazzo Arcivescovile ci sarà l’incontro “Da Lucca al mondo e ritorno”. Sara Ercolani (Università di Pisa) ripercorrerà la storia dei missionari lucchesi tra il XIX e XX secolo, analizzando l’impatto culturale e sociale delle loro esperienze. L’evento, che rientra nel programma dei 300 anni dell’Arcidiocesi, ospiterà anche un’esposizione di documenti storici a cura del Centro Missionario Diocesano e si concluderà con il concerto dei violoncellisti del conservatorio Luigi Boccherini.