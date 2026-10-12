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Incontri, fiaccolata e cena povera per sostenere le missioni
Con due giorni di appuntamenti, Lucca anticipa la Giornata Mondiale Missionaria
La centesima Giornata Mondiale Missionaria sarà celebrata in ogni parrocchia domenica 18 ottobre. In questo storico traguardo però, a Lucca viene anticipata da due appuntamenti a livello diocesano.
L’arcidiocesi di Lucca propone infatti un doppio appuntamento nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Venerdì 16 ottobre alle 17 nel salone del Palazzo Arcivescovile ci sarà l’incontro “Da Lucca al mondo e ritorno”. Sara Ercolani (Università di Pisa) ripercorrerà la storia dei missionari lucchesi tra il XIX e XX secolo, analizzando l’impatto culturale e sociale delle loro esperienze. L’evento, che rientra nel programma dei 300 anni dell’Arcidiocesi, ospiterà anche un’esposizione di documenti storici a cura del Centro Missionario Diocesano e si concluderà con il concerto dei violoncellisti del conservatorio Luigi Boccherini.
Sabato 17 ottobre, le celebrazioni entreranno nel vivo con tre appuntamenti pomeridiani simultanei alle 16, pensati per diverse fasce d’età: i bambini e i genitori si ritroveranno alla Chiesa di San Cristoforo, gli under 30 a San Paolino, gli adulti over 30 a Santa Maria Forisportam. Ciascun gruppo dialogherà con testimoni d’eccezione, tra cui il cardinale Fabio Baggio del Dicastero dello sviluppo umano integrale. Alle 18,30, i partecipanti si riuniranno in piazza San Michele per una fiaccolata verso la Cattedrale di San Martino, dove alle 19 il Cardinale Baggio presiederà la celebrazione eucaristica con la consegna del mandato missionario ad alcuni giovani.
Seguirà in piazzale Arrigoni (dietro la cattedrale) una tradizionale “cena povera” a base di riso e fagioli, per raccogliere offerte a sostegno delle missioni.