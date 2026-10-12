Lucca Comics & Games per i suoi 60 anni celebra il gioco con ospiti internazionali e anteprime

Lucca Comics & Games arriva alla sessantesima edizione, intitolata Legacy, e mette il gioco al centro del programma dal 28 ottobre all’1 novembre. L’area Games riunisce grandi nomi internazionali, anteprime e occasioni per provare i titoli in prima persona, dai giochi da tavolo a quelli di ruolo, dal gioco di ruolo dal vivo ai giochi di carte collezionabili fino alle miniature. Il padiglione Carducci resta il cuore dell’offerta ludica, affiancato dal Games Café e da un sistema di spazi e attività che porta il gioco dentro la città.

Per l’anniversario l’attore Joe Manganiello torna a Lucca come curatore speciale del programma dedicato a Dungeons & Dragons. Fra le novità c’è la linea D&D Icons, con alcuni dei creativi più celebri del gioco impegnati a riportare in vita ambientazioni molto amate come Dragonlance e Greyhawk. Saranno in città Tracy e Laura Hickman, che porteranno il grande ritorno di Dragonlance. Arrivano poi Christopher Perkins di Darrington Press ed Elise Rezendes, produttrice senior dei giochi di ruolo di Critical Role, per raccontare come l’actual play sia diventato un universo narrativo transmediale fatto di animazione, giochi, libri, spettacoli dal vivo e merchandising. Acheron Games e Darrington Press presenteranno l’ultima espansione di Daggerheart, Hope & Fear, per la prima volta in italiano, con quattro nuove classi, quattro nuovi schemi di campagna, il Dread Domain e nuove regole per trasformazioni, discendenze e comunità, oltre a più di 100 nuove armi e oggetti e a 130 schede di nemici.

Anteprima mondiale per Fabula Ultima: Need Games! porta al padiglione Carducci i nuovi articoli del gioco di ruolo giapponese creato da Emanuele Galletto, tra cui Fabula Ultima – Bestiary volume I, le edizioni da collezione e la variante realizzata dall’illustratore Yoshitaka Amano. Ci saranno il volume The Art of Fabula Ultima e una mostra dedicata, con quattro illustratori allo stand: Catthy Trinh, Edward Tsang e i giapponesi Rui Maruyama e Yumo, che incontreranno il pubblico e personalizzeranno i volumi con uno sketch.

Lo studio MinaLima, fondato dalla designer britannica Miraphora Mina e dal designer brasiliano Eduardo Lima e autore di alcuni degli elementi visivi più iconici dei film di Harry Potter e Animali Fantastici, festeggia i vent’anni di attività scegliendo Lucca per l’anteprima assoluta di Defenders of Hogwarts. Sarà il primo evento al mondo dove giocare al boardgame, in distribuzione nella primavera del 2027, e nel padiglione San Martino sarà allestito uno stand dedicato allo studio. Ai MinaLima Classics si aggiunge L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, proposta anche in un’edizione da collezione con cofanetto.

Tra i giochi investigativi debutta a Lucca Hidden Games insieme a Ms Edizioni, con i co-fondatori Hauke Loges e Fridolin Muuß e Francis Nordt: portano un caso speciale dedicato al sessantesimo e ambientato in città, Murder Over a Legacy. Giochi Uniti presenta The Social Contract, gioco politico e semi-cooperativo realizzato con Factanza, ambientato sulla Terra del 2157 dopo il collasso del Contratto Sociale: sei rappresentanti dell’umanità devono fondare una nuova civiltà su un pianeta vergine, ma solo uno potrà vincere e senza cooperazione perderanno tutti.

Tra gli ospiti principali dell’area Games c’è Marko Djurdjevic, artista e creative director con trent’anni di carriera tra videogiochi, fumetto, cinema e tabletop, che ha lavorato per Marvel, Riot Games, Sony, Warner Bros., Hasbro e Guerrilla Games. Nel 2010 ha fondato a Berlino lo studio Sixmorevodka, con cui ha pubblicato dal 2014 al 2021 il gioco di ruolo Degenesis. Nel 2026 ha lanciato su Kickstarter ORKEN, serie epic fantasy transmediale di cui è autore, illustratore e graphic designer: a Lucca ci sarà la prima presentazione pubblica europea del progetto.

Grande spazio ai giochi di carte collezionabili. Sono previste aree monografiche dedicate a Pokémon nella Palestra Bacchettoni e al Naruto Card Game e al mondo Bandai in piazza Santa Maria, dove Bandai Card Games e Gametrade presentano in anteprima il nuovo gioco in arrivo nel 2027, con la carta CP-001 Chakra Card e il primo merchandise ufficiale. Gametrade porta anche One Piece Card Game, Dragon Ball Super Card Game Fusion World, Gundam Card Game e Digimon Card Game, tutti con dimostrazioni gratuite. DNA Cards propone Naruto Mythos con un playmat esclusivo dedicato allo scontro tra Naruto e Sasuke nella Valle della Fine, mentre a una settimana dall’uscita nei negozi Lucca sarà la prima convention in Italia a presentare il gioco di carte Cyberpunk, con dimostrazioni gratuite e un torneo di pre-lancio nel padiglione Carducci. Debutta ufficialmente anche Palworld Official Card Game di Bushiroad, lanciato a luglio e già sold out con la prima espansione Dawn of Palpagos; accanto ci saranno Weiß Schwarz e Shadowverse: Evolve. Un intero padiglione sarà dedicato a Hellbreak, il gioco sviluppato da Spin Master con Universal Pictures e Ghost Galaxy e distribuito in Italia da Asmodée, in cui si scontrano creature e villain del cinema horror.

Per cinque giorni Magic: The Gathering festeggia l’uscita dell’espansione Frattura della Realtà con demo, tornei, incontri con creator e artisti, e porta in anteprima Magic: The Gathering | Star Trek, il prossimo appuntamento Universes Beyond. Tra gli illustratori ci sono Rebecca Guay e Scott M. Fischer, e per la prima volta a Lucca Evyn Fong, autrice della carta Dawnhand Eulogist, e Alexis Ziritt, insieme a Marta Nael, Justine Jones, Paolo Parente e Domenico Cava. Gli artisti saranno disponibili per incontri con il pubblico, firme e artwork unici. Galactus Roma ospita per la prima volta Lucas Graciano, Ryan Pancoast e Steve Prescott, autori di tre tributi esclusivi alla città, con sessioni di firme e sketch dal vivo nel padiglione Carducci.

Sul fronte del gioco da tavolo arriva Casa Abis, il duo formato da Gabriele Abis e Stella Falchi, con oltre 2,5 milioni di follower e più di 400 giochi in collezione, che si alternerà sul Palco Games con Silvia Escilgioco e Marco Marzocca. Mattel torna con uno stand nel padiglione Carducci e con i nuovi Wiped Out, Odd Logic e Liar’s Uno, oltre a Uno Show’em No Mercy, Uno One Piece e Uno KPop Demon Hunters; sabato e domenica Luca e Alessandra di Affari da Nerd coordineranno le attività. Ravensburger porta Horrified Ravenloft, Tap 4 e un’edizione di Labyrinth per i 40 anni, nata dalla collaborazione con Carcassonne. Ms Edizioni ospita Barbascura X ed Enrico Macchiavello sabato 31 ottobre dalle 11 alle 14 per il firmacopie di Bestie Bastarde ed Evolversi Male, e domenica 1 novembre alla stessa ora Simone Guida e Alan D’Amico per Status; tra le sue anteprime c’è anche Fourth Wing – L’ascesa del Capo d’Ala. Asmodée festeggia i 25 anni di Lupi Mannari di Roccascura con un’edizione speciale e limitata, Spin Master trasforma Tetris in un gioco da tavolo e Studio Supernova veste di una grafica dedicata a Lucca60, in sole 150 copie per titolo, Onitama, The King Is Dead e Yro.

Non mancano i premi. Il vincitore del Board Game Designer of the Year è Paolo Mori, scelto dalla giuria presieduta da Fabio Cambiaghi per la capacità di muoversi tra registri distanti, dal wargame storico al gioco per famiglie fino al puzzle narrativo. I finalisti del Gioco dell’anno sono Art Society, Bomb Busters, Echoes of time, Rebirth e Thunder road vendetta, mentre tra i giochi di ruolo in finale figurano Daggerheart, Dreaming Kadath, Legend in the Mist e The House Doesn’t Always Win.