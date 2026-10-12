Musei del sorriso, tre appuntamenti nel weekend: da Turandot allo spettacolo su Simone Weil

Simone Weil – Sopportare il vuoto: sabato (17 ottobre) alle 21 nell’oratorio di San Giuseppe, Lucca, a ingresso libero, Giulia Perelli porta in scena il nuovo spettacolo ispirato dalla figura di Simone Weil, produzione originale del Sistema museale della provincia di Lucca. Giulia Perelli riflette sull’indipendenza critica che Weil ha dimostrato di praticare nel corso della sua breve vita. Una figura controversa, eccezionale: era ricca e visse povera, era ebrea a credette in Cristo ma non volle aderire alla chiesa, era pacifista e combatté la guerra, era rivoluzionaria e divenne riformista. Per lei il vero nemico era qualunque sistema che riducesse le operazioni dell’intelligenza dell’individuo, la libertà personale, le illuminazioni dell’amore. Ogni umano ha le sue cecità. Nella messa in scena di questo spettacolo si parte da un buio in cui si apriranno feritoie di luce, fiammelle di visione, fino alla luce totale. Si riflette su come l’individuo possa iniziare a vedere seguendo la bussola del dubbio, del pensiero critico unito al pensiero del cuore, che svela, rivela, trasforma. L’amore non è cieco, l’amore riconosce ciò che è. Attraversare le ombre, riconoscere il bisogno, umanizzarsi, perdere ogni atteggiamento di potere e dominio, allenare la libertà personale. Rompere movimenti automatici e scoprire una nuova danza, dove l’umana esistenza è minuscola davanti al mistero. Lo spettacolo è un incontro con Simone Weil. Nell’intimità e nella quotidianità di una piccola cella monacale, senza la distrazione delle “cose”, il suo raccoglimento, il suo pensiero, la sua ricerca interiore, aprono la strada di una coscienza intransigente, e della massima forma d’amore, l’attenzione. Un pensiero complesso, inafferrabile come la verità, ma che può innescare nuovi problemi, maggiori stratificazioni dell’esistenza, penetrare nell’umiltà del dubbio come atteggiamento, favorendo così la conoscenza, la relazione e la meraviglia pura, di fronte a sé stessi e agli altri esseri. Attraverso il mistero del teatro, che muove tutti gli animi, si attiva un processo di rappresentazione della cecità che aspira a vedere la verità, la grande guaritrice. Un’iride enorme vista attraverso uno strumento ottico. Una scultura di lenti, specchi, prismi e un cannocchiale, attraverso sui riflettono barlumi luminosi. Un’installazione entro cui Weil si muove, in un teatro di ombre e voci, con una danza che possa risvegliare a ciò che è davvero sacro: il Reale.