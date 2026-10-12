Nasce il concorso Mario Tobino di narrativa psicopatografica

Dare nuova voce all’esperienza della cura attraverso la forza della scrittura e abbattere la barriera dei linguaggi tecnici per ristabilire un legame autentico tra la società civile e il mondo della psichiatria . Con queste premesse prende il via la prima edizione del concorso Mario Tobino di narrativa psicopatografica , un’iniziativa culturale e letteraria promossa per valorizzare la scrittura come strumento di incontro e riflessione.

Il bando è aperto non soltanto agli specialisti psichiatri, ma a tutti coloro che operano a vario titolo nel settore socio-sanitario e della salute mentale, inclusi infermieri, assistenti sociali e volontari. L’obiettivo centrale è stimolare un lavoro letterario capace di partire dal vissuto personale e professionale per elevarlo a dimensione universale, superando l’opacità e il tecnicismo delle diagnosi cliniche — spesso percepite come un codice chiuso ed escludente, come ricordavano Ferruccio Giacanelli ed Elena Giacanelli Boriosi in un celebre saggio del 1982 — per restituire umanità, comprensibilità e vicinanza al racconto della sofferenza psichica, sulla scia dell’insegnamento di Mario Tobino.