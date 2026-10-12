Nel cimitero di Lucca c’è un ragazzo morto nella strage di Vergarolla: la rivelazione a Oltre il ricordo

Il libro su Geppino Micheletti è stata l’occasione per ricordare quel terribile momento della storia di Pola e anche per rivelare un curioso collegamento con la città

La presentazione del libro Geppino Micheletti. Vita, opere e riconoscimenti del medico eroe della strage di Vergarolla (Apice Libri, 2022) di Duccio Vanni, sabato scorso 10 ottobre alla Casa del Boia, ha rappresentato un momento di storia e di testimonianza unito a un forte coinvolgimento del pubblico in sala, tra cui erano presenti diversi discendenti di esuli da Pola.

“Per me è stato un onore – dichiara l’assessore alla cultura Mia Pisano – e un grande privilegio poter aprire questa seconda stagione di Oltre il Ricordo con una presentazione che si è rivelata essere così carica di emozioni. I ricordi di un lucidissimo Claudio Bronzin, uno degli ultimi testimoni della strage sulla spiaggia di Vergarolla, hanno toccato il cuore di tutti i presenti, come quando ha parlato del suo primo incontro con il medico Giuseppe Micheletti e dell’amicizia con il suo figlio più grande, Carlo, purtroppo deceduto nell’esplosione di quel 18 agosto 1946, insieme al fratellino più piccolo Renzo”.

“Altrettanto intenso – prosegue l’assessore – l’intervento dello storico della medicina e autore del libro, Duccio Vanni, il quale ha tratteggiato in modo cristallino la biografia di Giuseppe Micheletti prima e dopo la terribile strage che ne segnerà per sempre la vita. Abbiamo così scoperto che gli atti di eroismo di quella terribile giornata a Pola erano solo l’ulteriore dimostrazione di un medico che si era da sempre distinto per professionalità e vocazione, sempre prodigo, disinteressato e generoso verso tutti i suoi pazienti”.

“Ci sono state – conclude Mia Pisano – anche molte domande e interventi dal pubblico. Ricordo l’intervento di Severino Bergamo, originario di Sanvincenti, comune nell’entroterra istriano, il quale accompagnava i due relatori e che ha ricordato della ferita ancora aperta in chi ha vissuto il dramma dell’esodo e delle difficoltà ancora esistenti a parlarne in determinate realtà. Ha preso la parola anche Paolo Battistini, professore in pensione dell’Isi Pertini di Lucca, che per anni ha portato avanti un lavoro sul ricordo delle foibe e dell’esodo con i ragazzi delle scuole. Il professor Battistini ha rivelato al pubblico che nel camposanto della nostra città era sepolto un ragazzino morto nella strage di Vergarolla, Vitaliano Muggia, giacché durante l’esodo da Pola in tanti portarono via con sé anche i propri morti.