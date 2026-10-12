Nuovo album illustrato in arrivo per le artiste Silvia Masini e Elisabetta Benetti.

C’era l’acca _illustra a San Concordio, continua ad essere il loro laboratorio di personaggi e storie che amano raccontare. Un luogo nato e cresciuto nel tempo grazie anche ad una grande amicizia e stima reciproche. Dove prendono vita non solo album illustrati con tecniche molto apprezzabili soprattutto a china e acquarello. Ma anche vere e proprie testimonianze visive ed emotive di temi sociali importanti di vario tipo che emozionano grandemente ed aiutano a riflettere. Ed è proprio a C’era l’acca _illustra che siamo andati ad incontrarle e a farci raccontare i loro progetti.

“Siamo orgogliose – dicono Elisabetta e Silvia – di presentarvi Fuori dal tubo, il nostro nuovo albo pubblicato da Barta edizioni. Fuori dal tubo è un libro illustrato da noi. Il nostro terzo progetto illustrato. È scritto e pubblicato dalla casa editrice Barta, collana Quando io sarò grande e tu sarai molto piccolo. L’uscita del libro è prevista per il 17 novembre ma sarà presentato in anteprima assoluta a Lucca Comics & Games 2026 presso lo stand della casa editrice Barta nel Padiglione Napoleone. Sarà possibile acquistare le copie in anteprima prima dell’uscita ufficiale nelle librerie e incontrarci per il firmacopie e le dediche”.

Nel libro si può vedere come un nuovo timido inquilino giunga in uno strampalato condominio pieno di allegria, arte, libri, musica e danza. “Qui – mettono in luce Benetti e Silvia – gli animali ci insegnano che l’essere unici non sia mai sbagliato. E come la curiosità e l’empatia siano la strada per l’inclusività di tutti. Anche in questa storia, come nell’altro nostro primo libro illustrato e pubblicato sempre da Barta edizioni Io la storia di tutti (Barta, 2024, collana Quando io sarò grande e tu sarai molto piccolo), c’è un pizzico di noi, della nostra vita, della nostra grande amicizia. Della piccola strampalata storia comune di Villa Kiwi dove abbiamo vissuto tutti assieme per otto bellissimi anni. Fatti di caos creatività e sogni. E dove ognuno di noi, con le sue passioni e la sua unicità, ha contribuito e arricchito la vita di ciascuno. Facendo arrivare – aggiungono – un messaggio positivo anche ai bambini come nelle scuole. Abbiamo dato vita a questo piccolo grande mondo. Lo abbiamo disegnato con dovizia di particolari. Come se fosse a tutti gli effetti una casa vissuta e amata. Dove ogni protagonista regala un po’ di sé attraverso la scelta dei colori. Gli oggetti raccontano le proprie passioni. Dalla carta da parati, ai ritratti appesi alle pareti fino ai giochi. Quella che potrebbe essere la casa dei nostri sogni – sottolineano le due artiste – è evidente”.

L’amore e la passione per i libri illustrati sono il motore principale della loro attività. Un altro progetto a cui Benetti e Masini hanno lavorato è Cuffie Blu. “Un racconto a tutto tondo – dicono Elisabetta e Silvia – ideato e scritto da Rossella Baiocchi. Autrice del libro e illustrato da noi, pubblicato quest’anno da Tralerighe Libri di Lucca. Questa storia di bullismo al contrario, è ispirata ad una storia vera. Nasce dall’esigenza di affrontare insieme i temi della neurodiversità, dell’autismo, del bullismo e dell’esclusione attraverso la lettura il cinema e il confronto”.

Dal volume è stato sviluppato un cortometraggio con sceneggiatura di Rossella Baiocchi e Flavia Coffari che firma anche la regia. “La produzione – rivelano Benetti e Masini – è stata affidata a Pathos Srl. Siamo felici ed orgogliose di aver collaborato con Rossella a questo bellissimo progetto. È stata l’occasione di cambiare prospettiva e aggiungere nuove sfumature ai nostri linguaggi. Là dove sembra nascondersi solamente una difficoltà noi abbiamo cercato di mostrare l’incanto e la ricchezza del mondo di Luca il protagonista. Lo abbiamo fatto con le immagini, i murales che attraversano tutte le pagine del libro. Come una testimonianza urbana e concreta del fatto che esistono molti modi differenti di sentire. Abbiamo detto sì perché la domanda che il corto pone riguarda gli adulti quanto i ragazzi. Cosa succede – proseguono – quando chi dovrebbe accorgersi non vede. Guardare, riconoscere, prendere posizione. È educazione anche questa e passa dal cinema quanto dai libri. Il film è stato girato in città e nei nostri spazi, con il patrocinio del Comune di Lucca e dei comuni della Piana. Le scene rappresentate dietro e insieme ai protagonisti raccontano il non detto, aggiungono una voce a chi a volte non ce l’ha”.

Al centro c’è Luca, un ragazzo autistico che frequenta la scuola media. “Il comportamento poco empatico di una docente – spiegano Elisabetta e Silvia – incrina l’equilibrio costruito in anni di lavoro e lascia Luca isolato. Davanti a quell’ingiustizia, un gruppo di compagni sceglie di non restare in silenzio. La storia nasce da un fatto reale tratto da una storia vera. Raccontata attraverso le parole di Rossella, che affronta temi molto importanti come l’autismo, il bullismo. Ma anche l’amicizia, la solidarietà e l’inclusione. Noi – mettono in luce Benetti e Masini – ci abbiamo messo tutto il nostro impegno e il nostro cuore per tradurre in immagini i sentimenti dei personaggi. Con una chiave di lettura che possa arrivare a tutti”.

Benetti nasce a Lucca nel 1976. Maestra d’arte, ha realizzato vari progetti di illustrazione, pittura e ceramica. Gli albi illustrati sono sempre stati il suo grande amore e rappresentano per lei un potente strumento per trasmettere messaggi e affrontare tematiche, anche complesse, in modo poetico e leggero. Le piace sperimentare tecniche diverse e nuovi linguaggi. Scardinare la prospettiva. Osservando il mondo con gli occhi liberi dei bambini e sporcarsi le mani.

Masini invece nasce a Pisa nel 1974. Dalla sua attività di artista, illustratrice e grafica sono nati numerosi progetti per committenti variegati. La curiosità e l’empatia sono il motore del suo lavoro e cerca di cogliere l’eccezione, il paradosso, l’intensità delle situazioni e dei rapporti. Gli animali sono i suoi ambasciatori. Ama la forza del loro linguaggio non verbale. Così intenso e puro da scavalcare pregiudizi e preconcetti. Punto di partenza per un nuovo modo di vedere e sentire ma anche per proporre e dare vita ad altre idee da sviluppare insieme a Elisabetta.