Per due giorni Lucca diventa laboratorio internazionale di sperimentazione sonora

Per due giorni, Lucca diventa un laboratorio internazionale di sperimentazione sonora. Oggi (12 ottobre) e domani Magma – Fucina Creativa Aps, in via del Pavone 1, ospita Velak x Magma un appuntamento dedicato alla musica elettronica sperimentale, alla sound art e alle pratiche performative contemporanee, che mette in dialogo alcuni protagonisti della scena artistica viennese con musicisti e ricercatori sonori italiani.

L’iniziativa rientra nel progetto internazionale Velak-export ed è realizzata con il sostegno del Federal ministry of housing, arts, culture, media and sport della Repubblica d’Austria e del forum austriaco di Cultura Roma. Un riconoscimento che conferisce all’appuntamento una significativa dimensione internazionale e valorizza il ruolo di Magma come spazio indipendente di produzione culturale e di incontro tra esperienze artistiche provenienti da contesti differenti.

Nata a Vienna, Velak (Verein für elektro akustische musik) è una piattaforma indipendente e senza scopo di lucro dedicata alla musica sperimentale e all’arte sonora. La sua attività si distingue per un modello nomade, che porta concerti, performance e progetti di ricerca in spazi non convenzionali, promuovendo collaborazioni internazionali e nuove modalità di relazione tra artisti, suono e pubblico.

A Lucca arriveranno Paul Gründorfer, Gabriela Gordillo, Frederic Stritter, Fabian Lanzmaier e Martina Moro, cinque artisti attivi nella ricerca elettroacustica contemporanea, protagonisti di un programma che attraversa improvvisazione, registrazioni ambientali, feedback elettronici, sintesi sonora e sistemi di produzione musicale non convenzionali.

Oggi (12 ottobre) accanto a Mr Spinelli, si esibiranno Gabriela Gordillo, artista interdisciplinare che esplora le relazioni tra ascolto, partecipazione e interazione sociale, e Paul Gründorfer, la cui ricerca indaga amplificazione, feedback e sistemi elettronici complessi. Tra i protagonisti della prima serata anche Stefano Giannotti, compositore, polistrumentista e autore radiofonico lucchese di riconosciuta esperienza internazionale, vincitore per due volte del prestigioso Karl Sczuka Preis, uno dei più importanti riconoscimenti europei dedicati alla sperimentazione radiofonica e sonora.

Domani (13 ottobre) il programma proseguirà con Luca Leggero, artista che lavora tra musica, tecnologie digitali e ambienti di rete, con esperienze espositive in contesti internazionali quali Transmediale e Zkm. Sarà poi la volta di Fabian Lanzmaier e Martina Moro, impegnati in una ricerca che combina sintesi elettronica in tempo reale, sistemi multicanale e processi sonori imprevedibili, nei quali errore e casualità diventano strumenti compositivi. In programma anche Morning Seance, progetto del compositore Simone Borghi, attivo a Vienna, che sviluppa paesaggi elettronici atmosferici in continua trasformazione, e Frederic Stritter, sound artist che utilizza registrazioni ambientali e particolari tecniche microfoniche per rendere percepibili suoni normalmente sottratti all’ascolto.

Non si tratterà dunque di due semplici serate di concerti, ma di un’esperienza di ascolto capace di mettere in discussione le consuete categorie musicali. Suoni raccolti nell’ambiente, circuiti elettronici, strumenti autocostruiti e processi imprevedibili diventeranno il materiale di una ricerca in cui il confine tra composizione, improvvisazione e performance si fa sempre più sottile.

Per Magma, l’iniziativa rappresenta un’importante occasione di apertura internazionale.

Nato a Lucca come spazio indipendente dedicato alle arti contemporanee, Magma promuove un’idea di cultura fondata sulla sperimentazione, sul confronto tra linguaggi e sulla costruzione di relazioni tra artisti e pubblico. Mostre, performance, laboratori e collaborazioni interdisciplinari ne definiscono un’identità orientata a portare anche nel tessuto culturale cittadino le esperienze più interessanti della ricerca contemporanea.

La collaborazione con Velak testimonia la volontà di contribuire alla costruzione di una scena culturale lucchese sempre più aperta, capace di dialogare con reti artistiche internazionali senza rinunciare al rapporto con il territorio e con i suoi protagonisti.