L'appuntamento|
Psicopatologia della violenza contro le donne: Unidel ospita il professor Pietro Pietrini
Domani (13 ottobre) alle 16 alla cappella Guinigi metterà in luce i meccanismi psicologici e neurobiologici che possono portare a devianze
Domani (13 ottobre) Unidel ospita il professor Pietro Pietrini, laureato in medicina, specializzato in psichiatria e neuroscienze è professore, ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare alla Scuola Imt Alti Studi di Lucca, di cui è stato direttore.
La sua ricerca comprende neuroscienze, psichiatria, genetica, psicologia ed etica per capire le basi cerebrali del comportamento umano.
Domani (13 ottobre) alle 16 alla cappella Guinigi nel complesso di San Francesco tratterà Psicopatologia della violenza contro le donne. Nell’occasione metterà in luce i meccanismi psicologici e neurobiologici che possono portare a comportamenti violenti, evidenzierà strumenti scientifici per comprenderne la complessità.
L’entrata è libera.