Una targa ricorda la brigata partigiana Perini

Non poteva che terminare con l’inaugurazione di una targa dedicata alla brigata partigiana Perini la mattinata che Villa Basilica ha dedicato ai temi della Resistenza e della Liberazione.

L’iniziativa è stata introdotta dai saluti del sindaco Giordano Ballini, di Carlo Giuntoli (componente del direttivo Isrec) e di Filippo Antonini (presidente Anpi sezione provinciale di Lucca). Sono poi seguiti interventi storici di Jonathan Pieri, Direttore dell’ISREC di Lucca, e di Elisa Anelli, Assessore alla Cultura del Comune di Villa Basilica.

Il primo ha concentrato il proprio discorso presentando i fenomeni della Resistenza e della Liberazione partendo da una prospettiva generale fino a calarsi sulla realtà lucchese. L’altra, nella sua relazione, ha ricordato cosa sia stata l’occupazione tedesca nel territorio di Villa Basilica e come sia avvenuta la Liberazione. È alla luce di queste due disamine che l’inaugurazione della targa ha assunto significato: la Brigata “Perini” era una formazione composta da circa 50 giovani, uomini e donne, di varia estrazione sociale, politica e culturale. A sprezzo del pericolo riuscirono a liberare i nostri paesi dai tedeschi ancor prima dell’arrivo degli Alleati.