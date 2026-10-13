Al via il nuovo calendario di Piano strada: a Mandorla arriva Giulio D’Agnello
Il nuovo calendario autunno – inverno è composto dai primi sei appuntamenti ad ingresso gratuito
Piano strada è un appuntamento di welfare culturale atteso e vissuto con piacere e passione dalla città ogni due giovedì all’interno di Casa Mandorla (via Elisa, 4). Il nuovo calendario autunno – inverno è composto dai primi sei appuntamenti: il primo in programma è giovedì (15 ottobre), alle 18, e ospite sarà Giulio D’Agnello per un tributo a Fabrizio De André. Musicista e interprete, fondatore nel 1986 del Gruppo Mediterraneo, con il quale compie una lunga traiettoria in ambito concertistico, sia a livello nazionale che europeo, Giulio D’Agnello collabora con diversi esponenti del folk sud/italiano, tra cui Alfio Antico, Tony Cercola, Otello Profazio, ma anche con il giornalista e scrittore Romano Battaglia e, successivamente, con il paroliere Sandro Luporini. Otto i dischi all’attivo, mentre uno nuovo è in preparazione. È citato con una scheda personale nella Nuova enciclopedia della canzone napoletana.
Sarà lui ad avviare la serie di nuovi eventi che proseguiranno giovedì 22 ottobre sempre a Mandorla e sempre alle 18, con lo scrittore Michele Cecchini e Il potere delle parole. La scrittura come forma di cura; poi il 5 novembre con Andrea Carboni in duo con Erika Giansanti alla viola per Passanti, mostri e fantasmi; il 19 novembre Maria Teresa Elena con C’era una volta San Francesco; il 3 dicembre l’associazione Aedo che in collaborazione con gli abitanti di Mandorla terrà il laboratorio teatrale Il bosco delle parole; l’ultimo appuntamento del 2026 sarà natalizio con Christmas Tour 2026 dei Freedom Singers.
Gli eventi sono gratuiti a Casa Mandorla, la comunità che da fine 2024 ha iniziato a ospitare persone con disabilità di media complessità nel complesso delle Barbantine nel centro storico e che conta su 16 posti residenziali (11 già assegnati) e 4 posti di cohousing per palestre di autonomia e abitare supportato. Pianostrada è occasione per le persone di creare relazioni con gli abitanti di Mandorla e dare opportunità ai cittadini di mettere a disposizione il proprio tempo e condividere con loro nuovi incontri.