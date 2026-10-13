Al via il nuovo calendario di Piano strada: a Mandorla arriva Giulio D’Agnello

Piano strada è un appuntamento di welfare culturale atteso e vissuto con piacere e passione dalla città ogni due giovedì all’interno di Casa Mandorla (via Elisa, 4). Il nuovo calendario autunno – inverno è composto dai primi sei appuntamenti: il primo in programma è giovedì (15 ottobre), alle 18, e ospite sarà Giulio D’Agnello per un tributo a Fabrizio De André. Musicista e interprete, fondatore nel 1986 del Gruppo Mediterraneo, con il quale compie una lunga traiettoria in ambito concertistico, sia a livello nazionale che europeo, Giulio D’Agnello collabora con diversi esponenti del folk sud/italiano, tra cui Alfio Antico, Tony Cercola, Otello Profazio, ma anche con il giornalista e scrittore Romano Battaglia e, successivamente, con il paroliere Sandro Luporini. Otto i dischi all’attivo, mentre uno nuovo è in preparazione. È citato con una scheda personale nella Nuova enciclopedia della canzone napoletana.