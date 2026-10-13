Doppietta d’oro e d’argento per il Liceo Barsanti e Matteucci al concorso artistico su San Francesco

Un prestigioso riconoscimento per gli studenti del Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio. Emiliano e Luna Lazzari si sono aggiudicati rispettivamente il primo e il secondo posto al concorso artistico indetto dall’Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani) in onore di San Francesco d’Assisi.

A rendere ancora più solenne il riconoscimento è stata la cerimonia di premiazione: Emiliano e Luna hanno infatti ricevuto l’ambito premio direttamente dalle mani di Monsignor Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca. Le due opere premiate si distinguono per tecnica e sensibilità interpretativa: Il Cantico delle Creature di Emiliano Lazzari è un’opera realizzata in cartone rivestito di carta, pensata per rappresentare nella sua interezza la celebre preghiera e la visione cosmica del Santo di Assisi. San Francesco e il lupo di Luna Lazzari è invece un delicato fumetto realizzato ad acquerello e china su carta cotone, che racconta in modo originale la storia e la riconciliazione con il celebre Lupo di Gubbio.