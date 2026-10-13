Settima arte|
Inizia la stagione del Cineforum Ezechiele con la versione restaurata de ‘L’infermale Quinlan’
Parte il 28esimo anno di proiezioni con eventi fra l’Astra e la chiesa di San Francesco: il programma del primo mese
Taglia il prestigioso traguardo della 28esima stagione il Cineforum Ezechiele 25,17, associazione culturale attiva dal 1999 nella promozione della cultura cinematografica a Lucca e provincia. Per la nuova stagione 2026/2027, il Cineforum presenta un cartellone ricco di grande cinema d’autore, classici restaurati e prime visioni internazionali, introducendo un’importante novità organizzativa: a partire da ottobre le proiezioni al Cinema Astra anticiperanno l’orario di inizio alle 20,30.
L’apertura ufficiale è fissata per stasera (13 ottobre) alle 20,30 al Cinema Astra, nell’ambito della rassegna Il cinema ritrovato della Cineteca di Bologna, con uno dei capolavori della storia del cinema: L’infernale Quinlan (Touch of Evil, 1958) di Orson Welles. Il film verrà proiettato nella versione restaurata, in lingua originale con sottotitoli. Entrato nella storia per la sua leggendaria sequenza iniziale – tre minuti e mezzo di virtuoso piano sequenza –, il noir di Welles esplora un universo morale ambiguo sul confine tra Usa e Messico, vedendo lo stesso Welles nei panni del corrotto Hank Quinlan, affiancato da Charlton Heston, Janet Leigh e Marlene Dietrich.
La programmazione di ottobre e inizio novembre proseguirà con appuntamenti di rilievoc.
Martedì 20 ottobre (alle 20,30 – Cinema Astra): Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda (Giappone, 2026, 126′) – Prime visioni, in lingua originale con sottotitoli
Giovedì 22 ottobre (alle 21 – Chiesa di San Francesco): Faust (1926) di Friedrich Wilhelm Murnau – Evento speciale con proiezione accompagnata dal vivo con musica d’organo. In collaborazione con l’associazione Domenico Di Lorenzo e il Circolo del Cinema, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ingresso gratuito.
Venerdì 23 ottobre (alle 17,30 – Cinema da definire): Fratello Sole Sorella Luna (Brother Sun Sister Moon) di Franco Zeffirelli (1972, 135′) – Versione internazionale restaurata in inglese con sottotitoli.
Martedì 27 ottobre (alle 20,30 – Cinema Astra): Palestina 36 – Quando tutto ebbe inizio di Anne-Marie Jasir (2025, 120′) – Prime visioni, V.O.S.
Martedì 3 novembre (alle 20,30 – Cinema Astra): M – Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang (1931, 110′) con Peter Lorre – Il cinema ritrovato, versione restaurata V.O.S.
Le proiezioni al Cinema Astra sono riservate ai soci 2026 (biglietto 6 euro). L’evento del 22 ottobre alla chiesa di San Francesco è ad ingresso gratuito
Attivo dal 1999 nella promozione della cultura cinematografica a Lucca e provincia, il Cineforum Ezechiele 25,17 organizza regolarmente proiezioni, rassegne e dibattiti presso il Cinema Astra di Lucca e il Cinema Artè di Capannori.
Info e contatti per la stampa: info@cineforumezechiele.it, www.cineforumezechiele.it.