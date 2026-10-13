Inizia la stagione del Cineforum Ezechiele con la versione restaurata de ‘L’infermale Quinlan’

Taglia il prestigioso traguardo della 28esima stagione il Cineforum Ezechiele 25,17 , associazione culturale attiva dal 1999 nella promozione della cultura cinematografica a Lucca e provincia. Per la nuova stagione 2026/2027, il Cineforum presenta un cartellone ricco di grande cinema d’autore, classici restaurati e prime visioni internazionali , introducendo un’importante novità organizzativa: a partire da ottobre le proiezioni al Cinema Astra anticiperanno l’orario di inizio alle 20,30.

L’apertura ufficiale è fissata per stasera (13 ottobre) alle 20,30 al Cinema Astra, nell’ambito della rassegna Il cinema ritrovato della Cineteca di Bologna, con uno dei capolavori della storia del cinema: L’infernale Quinlan (Touch of Evil, 1958) di Orson Welles. Il film verrà proiettato nella versione restaurata, in lingua originale con sottotitoli. Entrato nella storia per la sua leggendaria sequenza iniziale – tre minuti e mezzo di virtuoso piano sequenza –, il noir di Welles esplora un universo morale ambiguo sul confine tra Usa e Messico, vedendo lo stesso Welles nei panni del corrotto Hank Quinlan, affiancato da Charlton Heston, Janet Leigh e Marlene Dietrich.