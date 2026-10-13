La cultura come investimento e cura: il Real Collegio apre le porte a Lubec

Il ruolo della cultura nel futuro dell’Europa, gli investimenti nel patrimonio, il rapporto con la salute e le opportunità dell’intelligenza artificiale. Sono alcuni dei temi al centro della XXII edizione di LuBeC – Lucca beni culturali, che si aprirà domani (mercoledì 14 ottobre) al Real Collegio. Organizzato e promosso da Promo Pa Fondazione, l’incontro internazionale dedicato all’innovazione e allo sviluppo del sistema pubblico e privato della cultura torna con il titolo Ri-generazioni culturali e un programma di convegni, laboratori, presentazioni e attività in calendario anche il 15 ottobre.

L’apertura è prevista alle 9,30, con l’introduzione di Gaetano Scognamiglio, presidente di Promo Pa Fondazione. Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Lucca Mario Pardini, la prefetta Cristina Favilli, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, l’arcivescovo Paolo Giulietti, il presidente della Camera di commercio Toscana nord-ovest Valter Tamburini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili e il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Andrea Palestini.

Seguiranno gli interventi di Angela Acordon, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessora regionale alla cultura, università, parità di genere e diritto alla felicità Cristina Manetti e della sottosegretaria di Stato alla cultura Lucia Borgonzoni.

Scognamiglio aprirà i lavori e introdurrà il primo confronto, L’Europa come rappresentazione di una cultura, con Sabino Cassese, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa e giudice emerito della Corte costituzionale, Lina Bolzoni, accademica dei Lincei e professoressa emerita della Normale, Lorenzo Casini, rettore di Imt Alti Studi Lucca, e Fabrizio Onida, professore emerito di economia internazionale dell’Università Bocconi.

Al termine del dibattito sarà consegnato il Riconoscimento LuBeC 2026, assegnato ogni anno a una personalità che si è distinta nella valorizzazione e nella tutela dei beni culturali.

Il secondo confronto, Perché investire in cultura, sarà introdotto e moderato da Francesca Velani, direttrice di LuBeC e dell’Area cultura e sostenibilità di Promo Pa Fondazione. Interverranno Diva Moriani, presidente e amministratrice delegata di Kme Group Spa e presidente della Fondazione Arte Dynamo, Alessio De Cristofaro, direttore dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale – Ic-Vepp, Diva del MiC, Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, e Gerardo Villanacci, presidente della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

La mattinata si chiuderà con il lancio dell’edizione speciale del Concorso Art Bonus, affidato a Fabio Tagliaferri, presidente e amministratore delegato di Ales Spa, e Carolina Botti, direttore di Ales e referente Art Bonus per il Ministero della Cultura.

Il programma proseguirà nei cantieri tematici, con dibattiti, interventi, presentazioni di ricerche e laboratori di coprogettazione. Uno spazio talk ospiterà inoltre presentazioni, opportunità e anteprime dal mondo della cultura.

Il Cantiere Welfare culturale approfondirà il contributo della cultura alla salute e alla qualità della vita, nelle diverse età e tanto per i singoli quanto per le comunità.

Tra gli appuntamenti della prima giornata figura Cultura, sport e natura. Alleanze di prossimità per un nuovo welfare, in programma dalle 15 alle 18, promosso da Promo Pa Fondazione in collaborazione con Ccw – Cultural Welfare Center. Il convegno metterà a confronto esperienze e prospettive sul rapporto tra cultura, salute, sport, natura e comunità. Apriranno i lavori Cristina Manetti e Massimo Marsili; l’introduzione e la conduzione saranno affidate a Francesca Velani. Interverranno Gessica Allegni, assessora alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Catterina Seia, presidente di Ccw – Cultural Welfare Center, Felice Scalvini, direttore generale della Fondazione Ravasi Garzanti, Giovanni Leonardi, direttore One Health del Ministero della salute, Alessio De Cristofaro, direttore dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale – Diva del MiC, Carolina Botti, Roberta Paltrinieri, professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Bologna, Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae, Anna Del Bianco, direttrice cultura e sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e Cristina Ambrosini, dirigente del settore patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna. Le conclusioni saranno affidate a Catterina Seia.

Una delle novità dell’edizione è Welfare culturale in azione. Rassegna di pratiche per il ben-essere – Learning by doing, un festival nel festival che consentirà agli operatori della cultura, della salute, del sociale e dell’educazione di sperimentare pratiche già consolidate.

Realizzata con la collaborazione e il sostegno del Ministero della cultura e degli enti del territorio, la rassegna si inserisce in una fase di crescente attenzione delle politiche pubbliche al rapporto tra cultura, salute, sociale ed educazione, anche alla luce del Piano Olivetti per la cultura e del recente Protocollo d’intesa tra il Ministero della cultura e il Ministero della salute.

Operatori, amministratori, responsabili delle politiche pubbliche, giovani e artisti potranno conoscere direttamente sette esperienze e confrontarsi con chi le ha ideate e sviluppate.

Slow Looking, dell’associazione L’Immaginario, capofila del sistema Mta – Musei toscani per l’Alzheimer, utilizza l’osservazione condivisa delle opere d’arte per favorire dialogo, memoria e narrazione tra persone che vivono con la demenza e caregiver. La mia Scatola della Memoria, della rete Archivi e salute, trasforma fotografie, lettere, documenti e oggetti personali in strumenti per attivare memoria, creatività e racconto, soprattutto tra le persone anziane.

Agli adolescenti si rivolge L’autobiografia dell’altro, proposta da Porto delle Storie e promossa da Macramè cooperativa sociale: un percorso di storytelling e scrittura creativa che utilizza la narrazione come strumento di relazione e partecipazione. Teatro in carcere, di Teatro Metropopolare, lavora invece sul corpo, sull’ascolto e sulla pratica teatrale per favorire espressione, consapevolezza e relazione, creando un ponte tra il carcere e la città.

Per gli over 65, Dedica – Over Dance, sviluppato dalla fondazione Ravasi Garzanti e da Ccn/Aterballetto, propone la danza contemporanea come strumento per lavorare su movimento, autonomia, relazione e longevità attiva. Future Moves, di e20danza, porta danza, improvvisazione e composizione istantanea nei musei, coinvolgendo adolescenti e utilizzando architetture e opere d’arte come stimoli per la creatività e l’espressione.

Infine, Un linguaggio tutto mio – Terapia ricreativa Dynamo, realizzata da fondazione Arte Dynamo, propone un’esperienza di arti visive accessibile e inclusiva, rivolta in particolare a bambini in condizioni di fragilità e disabilità.

I partecipanti potranno approfondire i processi di costruzione delle esperienze, le metodologie, le competenze e le professionalità coinvolte, per comprenderne le possibilità di sviluppo e adattamento nei diversi territori. La rassegna prosegue il percorso avviato da Promo Pa fondazione nel 2019 sul welfare culturale, che ha portato anche alla definizione, nel 2024, del Manifesto condiviso per il welfare culturale, promosso insieme dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Le attività si svolgeranno il 14 e 15 ottobre, con gruppi di massimo 15 persone, in turni differenti e con quattro pratiche al giorno. Sarà anche l’occasione per approfondire le condizioni organizzative, le competenze e le alleanze necessarie a sviluppare attività culturali orientate al benessere.

A chiudere la prima giornata, dalle 18 alle 18,30, sarà lo spazio talk Presentazione del Manifesto Pre-Text, dedicato al Manifesto Pre-Texts in Emergency (Pie). Il documento riconosce nella cultura, nelle arti e nell’educazione strumenti di cura, protezione e ricostruzione nei contesti di guerra, nelle crisi umanitarie e nelle situazioni di grave fragilità sociale. L’approccio, internazionale e transdisciplinare, mette in rete pratiche culturali capaci di rafforzare il benessere, la capacità delle persone di agire e incidere sulla propria vita, i legami comunitari e i processi di ricostruzione delle relazioni.

Ne discuteranno Pier Luigi Sacco, direttore del centro Bach dell’università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e membro della rete Pie – Pre-Texts in Emergency, Catterina Seia, presidente di Ccw e membro di Pie, e Sara Uboldi, ricercatrice del centro Bach e di Ccw e promotrice della rete Pie. Modererà Elena Zagaglia, narratologa e membro della rete Pre-Texts in Emergency.

Le opportunità della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale per istituzioni, imprese culturali, patrimoni e servizi saranno al centro del cantiere Digitale e Ai, che affronterà anche il tema di una possibile carta etica condivisa e della conformità alle norme nelle imprese culturali.

L’appuntamento principale sarà L’intelligenza artificiale negli enti e nelle organizzazioni culturali: lavoro, partecipazione, innovazione, etica, in programma il 14 ottobre dalle 14,30 alle 18, promosso dall’osservatorio Ai4pa e dalla fondazione Kainòn Ets.

Aprirà i lavori Domenico Laforenza, copresidente dell’osservatorio Ai4pa di Promo Pa fondazione. A condurre saranno Emanuela Totaro, segretario generale della fondazione Kainòn Ets, e Ioletta Pannocchia, direttrice generale di Promo Pa fondazione.

Il confronto sui nuovi modelli di relazione tra cultura e intelligenza artificiale coinvolgerà Pier Luigi Sacco, professore ordinario di politica economica all’università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Flavia Barca, autrice del libro I pregiudizi dell’Ai, e Mario de Caro, Unesco Chair Ai Ethics and Practical Wisdom. Seguirà un approfondimento sulle competenze con Alessandra Ferrighi, responsabile ricerche della scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

Il ruolo del management sarà affrontato da Deborah Agostino, direttrice del master in management dei beni e delle istituzioni culturali della School of Management del politecnico di Milano, Alessandro Bollo, esperto di management della cultura e direttore del museo nazionale del Risorgimento italiano, e Pierpaolo Forte, professore ordinario di diritto amministrativo all’università del Sannio.

Una tavola rotonda riunirà Eleonora Gargiulo, presidente della sezione Toscana Aib, Ilaria Marcelli, consigliere direttivo nazionale Anai, Antonella Pinna, presidente Icom Italia, Giuliano Romalli, direttore dell’istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, e Francesco Spano, direttore generale di Federculture. L’obiettivo è arrivare alla proposta di una possibile carta etica per l’intelligenza artificiale nella cultura. Parteciperà anche Francesca Velani, direttrice di Lubec e dell’area cultura e sostenibilità di Promo Pa fondazione.

Il cantiere Territori in trasformazione si concentrerà sui processi di rigenerazione, innovazione e sviluppo locale a base culturale, approfondendo politiche integrate e pratiche che pongono patrimonio e creatività al centro dello sviluppo sostenibile.

Due gli appuntamenti del 14 ottobre. Dalle 15 alle 16 si terrà il talk Ri-generazioni culturali tra mercato, memoria e futuro, con Irene Panzani, project manager culturale e consultant di Promo Pa fondazione, Franco Broccardi, partner Lombard Dca e consulente per le politiche fiscali di Federculture, Elena Favilla, dei Teatri di Pistoia e musicista, ed Elena Motisi, direttrice dei musei nazionali di Lucca.

Dalle 15 alle 17,30 la scuola Imt alti studi Lucca proporrà il laboratorio Chi resta fuori? Un laboratorio sul patrimonio da ri-generare, dedicato ai processi di costruzione del patrimonio culturale e a ciò che rischia di rimanere escluso nelle fasi di selezione, catalogazione e valorizzazione.

La rigenerazione diventerà così un’occasione per riesaminare le selezioni compiute nel passato e i criteri che le hanno determinate. Tra i temi, l’assenza delle donne negli archivi fotografici e nella storia dell’arte, la restituzione dei beni culturali, la ricatalogazione di opere trascurate e il riconoscimento di luoghi e lingue ancora marginali nelle politiche culturali europee.

Dopo i saluti di Elisa Campana, project manager culturale di Promo Pa fondazione, l’incontro sarà introdotto da Linda Bertelli, prorettrice alle politiche di genere, pari opportunità e comunicazione della scuola Imt, e condotto da Yesim Tonga Uriarte, assistant professor (Rtt) di organization studies della stessa scuola. Interverranno le dottorande e i dottorandi Andrea Berettera, Nadia Brindisi, Violeta Caballero Caballero, Diletta Ceccarelli, Elena Trevisanello, Lucrezia Palmieri e Sara Tonni.

Le condizioni necessarie perché progetti, attività e spazi culturali producano un valore duraturo per territori e comunità saranno il tema del cantiere Sostenibilità e impatto.

Il primo appuntamento, Modelli di gestione per la cultura dopo il Pnrr. Visioni e strumenti tra pubblico e privato, si svolgerà il 14 ottobre dalle 15 alle 17,30, promosso dall’osservatorio Recovery Plan in collaborazione con Ali – Autonomie locali italiane.

Apriranno i lavori Angela Mia Pisano, assessora alla cultura di Lucca, Annalisa Giachi, coordinatrice Orep e responsabile ricerche di Promo Pa fondazione, e Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale di Ali. Il coordinamento sarà affidato ad Antonia Pasqua Recchia, presidente della commissione valutazione bando borghi – Linea A e del comitato scientifico di Promo Pa fondazione.

Interverranno Giovanna Barni, presidente Culturmedia Legacoop, Marco Minoja, segretario generale della fondazione Torino Musei, Luciano Monti, condirettore scientifico della fondazione Ries, Angelantonio Orlando, dirigente dell’unità di missione per l’attuazione del Pnrr del Mic, Francesco Moneta, Ceo di The Round Table e presidente del comitato Cultura + Impresa, Francesco Ciccio Mannino, presidente di Officine Culturali, Matteo Pessione, coordinatore di Ogr Tech, Patrizia Minardi ed Emanuele Nicoletti, rispettivamente direttrice e consultant della fondazione Sassi. Le conclusioni saranno affidate a Marco Filippeschi, direttore esecutivo di Ali.

Come passare dalle singole buone pratiche a modelli organizzativi stabili e replicabili sarà invece la domanda al centro di Oltre le buone pratiche. Come rendere strutturale la sostenibilità degli eventi culturali, in programma il 14 ottobre dalle 16,30 alle 17,30.

Il talk partirà dai risultati della seconda indagine dell’Oesc – Osservatorio eventi sostenibili e culturali, promosso da Promo Pa fondazione e fondazione Ecosistemi. I dati saranno messi a confronto con esperienze di eventi che hanno intrapreso percorsi verso una maggiore sostenibilità, per esaminare strumenti, scelte organizzative, criticità e condizioni necessarie a integrare questo obiettivo nella progettazione e nella gestione.

Al confronto parteciperà anche l’ente parco regionale delle Alpi Apuane. Interverranno Thais Palermo, di fondazione Ecosistemi, e Marta Lovato, responsabile sostenibilità di Santarcangelo Festival, in dialogo con Irene Panzani, consultant di Promo Pa fondazione. L’obiettivo è individuare approcci duraturi e replicabili, andando oltre le singole esperienze virtuose.

Spazio anche a Calibro della cultura, la piattaforma digitale presentata per la prima volta lo scorso anno a Lubec e progettata per misurare i risultati dei progetti culturali rispetto ai quattro pilastri della sostenibilità Unesco.

Il laboratorio Calibro della cultura: per valutare la sostenibilità dei progetti e dei programmi culturali, previsto il 14 ottobre dalle 15 alle 18 e il 15 ottobre dalle 10 alle 13, permetterà di sperimentare un processo di valutazione attraverso le quattro dimensioni individuate dal framework Unesco: economica, ambientale, conoscenza e competenze, partecipazione e inclusione.

Introdurrà Marco Pasquini, dirigente dell’area promozione e sviluppo del territorio della camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. Interverranno Francesca Velani, direttrice cultura e sostenibilità di Promo Pa fondazione e curatrice Calibro, Isabella Mozzoni, docente di economia delle aziende culturali all’università degli studi di Parma e presidente di Esg Impact, partner di Promo Pa per Calibro, Roberta Ghilardi, Deloitte Sustainability and Art&Finance senior manager e project manager dello sviluppo di Calibro, Greta Zavaglia Porta, Deloitte Sustainability and Art&Finance consultant e project manager dello sviluppo di Calibro, e Miriam Mandosi, progettista culturale di Promo Pa fondazione.

Il cantiere Mic – Ministero della cultura riunirà incontri, dibattiti, presentazioni e casi studio promossi dagli istituti e dalle direzioni generali del ministero. Al centro, le politiche culturali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio, l’accessibilità, la partecipazione e le nuove forme di relazione tra patrimonio e comunità.

Il primo appuntamento sarà Cultura, creatività e rigenerazione dei territori, il 14 ottobre dalle 12 alle 13,30, a cura del dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (Diva) e moderato da Alessio De Cristofaro, direttore Ic-vepp. La sessione presenterà esperienze concrete di rigenerazione culturale provenienti da diversi istituti del ministero.

Tra queste, Digital Marketing and Heritage Storytelling – Tra didattica ed esperienza, realizzato dalla galleria nazionale delle Marche con l’università degli studi di Urbino Carlo Bo, con Stefano Brachetti, Mauro Dini, Petra Angelini, Rossella Tedesco e Tommaso Vincenzi.

I musei nazionali del Vomero (Mnv) presenteranno Muvò for family. I musei del Vomero per le famiglie, con Almerinda Padricelli, Alessandra De Luca, Alessandra Gallo e Francesca Russo, e Le voci di sopra. Linguaggi contemporanei e rigenerazione culturale nei musei nazionali del Vomero, con Almerinda Padricelli, Amalia Bizzarro, Claudia Borrelli, Brunella Velardi e Alessandra Gallo.

Seguirà L’ex chiesa di San Barbaziano a Bologna. Un esempio di rigenerazione urbana a base culturale, con Denise Tamborrino. A chiudere gli interventi sarà Il parco archeologico di Ercolano: prospettive per il futuro, con Federica Colaiacomo e Maricarmen Pepe, prima della discussione.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18,30, si terrà Accessibilità, educazione, benessere e partecipazione, a cura del dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (Diva) in collaborazione con il dipartimento per l’amministrazione generale (Diag) – direzione generale risorse umane e organizzazione – servizio IV. La sessione raccoglierà esperienze dedicate all’ampliamento dell’accesso, all’educazione, alla partecipazione e al rapporto tra patrimonio culturale, benessere e comunità.

Il programma comprenderà Museo in erba. Un caso di progettazione inclusiva per l’accessibilità e la rimozione delle barriere, a cura del museo nazionale etrusco di Villa Giulia, e Forte Santa Tecla Sanremo. Progetto di riqualificazione delle aree esterne. Nuovi spazi e nuovi percorsi per aprire il forte alla città, con Massimo Dadà, Alberto Parodi, Salvatore Simonetti e Francesca Pavani.

Il ruolo dei musei come luoghi di incontro e di welfare culturale sarà affrontato in Parma accoglie. I musei come spazio di incontro e di welfare culturale, mentre Andreina Contessa presenterà Il piano Olivetti per la cultura alla galleria dell’Accademia di Firenze e musei del Bargello.

Seguiranno esperienze rivolte alle famiglie e al contrasto della povertà educativa e della fragilità sociale, tra cui Esperienze nell’arte per famiglie come contrasto alla povertà educativa e alla fragilità sociale e Il museo che esce dal museo. Quando la chiusura diventa innovazione e opportunità.

All’accessibilità sensoriale sarà dedicato Esplorare la cultura materiale attraverso il tatto: le tavole tattili della nuova pinacoteca nazionale di Siena come risorsa educativa polivalente. Il rapporto tra cultura e benessere sarà invece al centro di Sotto il segno di Asclepio. Il museo nazionale romano come luogo di cultura e benessere, con Federica Rinaldi, Sara Colantonio e Carlotta Caruso.

La sessione proseguirà con I musei al servizio della comunità. L’esperienza del museo nazionale di Mileto e del museo archeologico Lametino, L’esperienza di game-design partecipativo di Elea. Città da fondare, Parco Sound Logo. Il suono del patrimonio, L’educazione al patrimonio culturale per favorire benessere e partecipazione, Sentieri parlanti – Accessibilità e comunicazione all’utenza tramite sistemi digitali, L’arte che cura al museo delle Civiltà e La collezione Lenci: percorsi di valorizzazione museale e accessibilità.

Accanto ai convegni, il ministero proporrà una sala immersiva, nella quale sperimentare nuovi linguaggi e modalità di fruizione per conoscere e valorizzare il patrimonio culturale.

Due le esperienze. Il parco archeologico di Ostia antica, con i curatori Claudia Tempesta e Alberto Tulli, presenterà Il progetto multimediale del parco archeologico di Ostia antica: un percorso che combina realtà virtuale, applicazioni digitali e contenuti audiovisivi per accompagnare il pubblico alla scoperta degli scavi di Ostia e dei porti imperiali di Claudio e Traiano. L’esperienza durerà circa 15 minuti, con repliche domani 14 ottobre dalle 10,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16 e giovedì 15 ottobre dalle 12,15 alle 13,15 e dalle 14,30 alle 15,30.

La biblioteca universitaria di Pisa (Bup), nell’ambito del dipartimento per le attività culturali (Diac) della direzione generale biblioteche e istituti culturali, proporrà invece I suoni della cultura, a cura di Claudia Giostrella, Ilaria Laficara, Graziana Alagna, Elena Salotti ed Emanuela Garibaldi. Il percorso sensoriale sarà dedicato ai suoni della manifattura e del restauro del libro e si baserà sull’ascolto, con l’obiettivo di svilupparsi anche in podcast tematici e divulgativi sul patrimonio della biblioteca. Sarà disponibile il 15 ottobre dalle 10,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 17.