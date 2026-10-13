L’eredità di San Francesco a Lucca: in San Cristoforo la presentazione del saggio di Savigni

Il volume edito da Pacini Fazzi sarà presentato a Lucca dall’Arcivescovo Giulietti e dal medievista Mauro Ronzani

“Nell’ottavo centenario della morte di San Francesco mi è sembrato doveroso offrire alla cittadinanza un quadro d’insieme che evidenzi la rilevanza della presenza francescana nella nostra città; ho quindi effettuato un ampio sondaggio sulla documentazione inedita, senza pretendere di esaurire l’indagine” – afferma Raffaele Savigni, già professore Ordinario di Storia Medievale all’Università di Bologna e autore di ricerche sistematiche sulla storia delle istituzioni ecclesiastiche, della cultura e della mentalità religiosa nel Medioevo, anche partecipando come relatore a convegni internazionali.

Questa preziosa indagine è stata accolta dalla casa editrice Pacini Fazzi che ha appena dato alle stampe il volume San Francesco e Lucca, a firma del professore, con introduzione del monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca.

Sarà proprio l’arcivescovo insieme al professor Mauro Ronzani docente di storia medievale presso la facoltà di Lettere dell’Università di Pisa, a presentare il volume nella Chiesa di San Cristoforo a Lucca giovedì (15 ottobre) alle 17. “Quest’opera di Savigni – sottolinea Giulietti – mostra molto bene l’importanza della figura del Santo di Assisi e del movimento religioso nato da lui nella storia della nostra città, già a partire dal secondo quarto del 13esimo secolo”.

L’evento è patrocinato dal Comitato nazionale Francesco 800 e rientra nelle attività promosse da Ucai Lucca in occasione di questo significativo anniversario.

Suddiviso in due parti, il saggio indaga nella prima la vita e il messaggio di Francesco d’Assisi e gli sviluppi della fraternità; nella seconda parte, dedicata al Francescanesimo a Lucca, si sofferma invece sull’insediamento francescano alla fratta, sulle clarisse, sul terz’ordine, sull’osservanza a Lucca per concludere con un focus sulle confraternite e la devozione pubblica e privata.