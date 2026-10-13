L’esordio alla regia di Kirsten Stewart apre l’anno del Circolo del Cinema al Centrale

Riparte dopo la pausa estiva l’attività del Circolo del Cinema di Lucca, che inaugura la sua 78esima stagione confermando una vocazione coltivata da decenni: ricercare, proporre e promuovere quel cinema d’autore che spesso fatica a trovare spazio nella distribuzione commerciale, ma che rivela tutta la propria forza e ricchezza nella visione sul grande schermo.

Il nuovo programma autunnale accompagnerà il pubblico attraverso sei opere capaci di affrontare questioni centrali del nostro tempo, esplorando il rapporto tra individuo e società, il peso della memoria, le conseguenze della violenza, la ricerca di libertà e la possibilità di ricominciare. Un percorso che attraversa cinematografie e sensibilità differenti, dando spazio sia a titoli premiati nei grandi festival internazionali sia a opere che invitano a guardare la realtà da prospettive meno convenzionali.

Ad aprire la rassegna, giovedì (15 ottobre), sarà La cronologia dell’acqua, esordio alla regia dell’attrice Kristen Stewart, con Imogen Poots. Tratto dal memoir di Lidia Yuknavitch, il film racconta una storia intensa di traumi, dipendenze e rinascita, in cui la letteratura e l’arte diventano strumenti per riconquistare la propria identità e trasformare le ferite in libertà.

Giovedì 5 novembre sarà la volta di Yellow Letters di Ilker Çatak, vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2026. Il regista tedesco di origine turca, già apprezzato per La sala professori, affronta il tema delle pressioni politiche sulla vita quotidiana e della libertà di espressione, seguendo le vicende di due persone le cui professioni e idee entrano in conflitto con il potere.

Il programma proseguirà giovedì 12 novembre con The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, film del 2026 tratto da un soggetto di Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Un’opera che esplora le fragilità dei rapporti umani attraverso ricordi, assenze e legami affettivi, costruendo un racconto fatto di silenzi, oggetti e tracce del passato.

Giovedì 19 novembre sarà presentato Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con Adriano Giannini. Al centro del film c’è il ritorno in Argentina di un uomo chiamato a testimoniare nel processo contro i militari che lo sequestrarono e torturarono durante la dittatura. Un viaggio doloroso nella memoria, nel senso di colpa e nella possibilità di redenzione, che riporta alla luce le ferite individuali e collettive di una stagione drammatica della storia argentina.

Giovedì 26 novembre la rassegna proporrà Santiago – Un cammino per ricominciare di Yann Samuell. Il film racconta l’incontro tra un adolescente segnato dalla rabbia e una donna che cerca di lasciarsi alle spalle il proprio passato: insieme intraprendono il Cammino di Santiago, in un percorso fisico ed esistenziale che diventa occasione di confronto, crescita e cambiamento.

A chiudere il ciclo, giovedì 3 dicembre, sarà Il caso 137 di Dominik Moll, un polar francese ispirato a fatti realmente accaduti nel dicembre 2018. Attraverso l’indagine su un manifestante gravemente ferito durante gli scontri con la polizia, il film interroga le responsabilità delle istituzioni e le contraddizioni della società, mantenendo al centro le persone e le conseguenze umane della violenza.

Accanto alla programmazione ordinaria, il Circolo del Cinema parteciperà anche a un evento speciale dedicato a un grande classico della storia del cinema: giovedì 22 ottobre, alle 21, nella chiesa di San Francesco a Lucca, sarà proiettato Faust di Friedrich Wilhelm Murnau, capolavoro del cinema espressionista tedesco del 1926. La proiezione, a ingresso gratuito, sarà accompagnata dal vivo dalla musica d’organo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Domenico Di Lorenzo e dal Cineforum Ezechiele 25,17, in collaborazione con il Circolo del Cinema di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La rassegna si inserisce in una storia associativa profondamente legata alla vita culturale della città e all’ospitalità del Cinema Centrale, che da quasi cinquant’anni accompagna l’attività del Circolo. Una continuità resa possibile anche grazie alla collaborazione con la famiglia Gialdini e alla presenza di una comunità di spettatori che riconosce nel cinema in sala un’esperienza culturale da condividere.

Tutte le proiezioni della rassegna si terranno al Cinema Centrale di Lucca con inizio alle 21,15, salvo diversa indicazione.

Per partecipare è necessario sottoscrivere la tessera annuale del circolo, al costo di 10 euro, gratuita per gli under 30. Il biglietto ridotto per ogni proiezione è di 6 euro. Sono inoltre disponibili formule di abbonamento: 30 euro per assistere gratuitamente a tutte le proiezioni di un singolo ciclo e 100 euro per l’abbonamento sostenitore annuale, ridotto a 50 euro per gli under 30.