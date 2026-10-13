Lucca Comics & Games lancia la ‘LC&G Card Collection’: il festival e la città diventano un gioco collezionabile

Esplorare la città, partecipare alle attività del festival, giocare e collezionare carte: arriva la LC&G Card Collection. Da oggi, 13 ottobre, Lucca Comics & Games amplia il proprio universo digitale e porta la gamification oltre lo schermo, trasformando il coinvolgimento della community in un’esperienza coinvolgente e dinamica che intreccia gioco, scoperta e partecipazione. Un progetto che unisce il percorso di Luke & Clea – A Quest for Legacy – il pixel game ufficiale del festival che invita i giocatori a esplorare una Lucca in versione 16 bit – alle numerose attività disponibili su LuccaCG Assistant. I punti raccolti attraverso le diverse interazioni saranno la chiave per aprire pacchetti digitali nell’app LuccaCG Assistant e scoprire le nuove carte collezionabili di Lucca Comics & Games, trasformando ogni momento del community event in un’occasione di gioco e condivisione.

Una collezione composta da diversi album tematizzati, pensati per omaggiare e celebrare ogni sfaccettatura del mondo di Lucca Comics & Games: come l’album Legacy, un vero e proprio viaggio nella storia visiva della manifestazione, all’interno del quale gli appassionati potranno raccogliere e conservare tutti i poster ufficiali realizzati nel corso di questi primi 60 anni; Tarocchi, la raccolta di tarocchi ideati da Cosimo Lorenzo Pancini e ispirati ai personaggi del manifesto di questa edizione, magistralmente illustrato dal maestro Claudio Castellini; a completare l’offerta visiva si aggiunge anche l’album Pixel Legacy, che raccoglie le atmosfere e i poster più iconici di Lucca Comics & Games realizzati in pixel art da Sergio Algozzino.

All’interno di ogni singolo pacchetto digitale, i collezionisti troveranno una selezione di carte caratterizzate da ben cinque distinti livelli di rarità: comune, non comune, rara, epica e leggendaria. Le percentuali di distribuzione e le probabilità di reperire le carte di maggior pregio variano a seconda della tipologia di pacchetto selezionato, trasformando ogni singola apertura in un’emozionante opportunità per arricchire ed estendere la propria raccolta.

Ad affiancare le carte standard arrivano infatti le carte segrete. Si tratta di contenuti speciali ed esclusivi, sbloccabili unicamente attraverso modalità di gioco dedicate, la partecipazione diretta ad appuntamenti specifici del festival o il completamento delle varie attività promozionali e interattive previste lungo tutto l’arco dell’anno. Un prezioso contenuto extra concepito per i collezionisti più attenti della Card Collection, che rappresenta un valore aggiunto senza tuttavia costituire un vincolo obbligatorio per il completamento dell’album principale. Una collezione nella collezione.

Punti, sfide e missioni: la chiave per completare la Card Collection – I punti sono lo strumento per completare la Card Collection, indispensabili per avanzare nel gioco e sbloccare nuovi contenuti. Si potranno accumulare in due modi: sconfiggendo i boss nel pixel game Luke & Clea – A Quest for Legacy, che assegna punti a ogni vittoria, e completando attività e missioni nell’app LuccaCG Assistant. Per non perdere nessuna occasione, gli utenti riceveranno notifiche specifiche che segnalano nuove sfide, attività a tempo, e aggiornamenti.

Tra le numerose attività e iniziative diffuse nella città di Lucca pensate per accumulare punti e arricchire la propria LC & G Card Collection, un ruolo di primissimo piano è occupato dalla visita alla mostra espositiva Lucca Legacy – a Comics and Games story, allestita nel secondo piano dello storico Palazzo Guinigi per celebrare i sessant’anni della manifestazione. Tutti coloro che parteciperanno all’esposizione potranno ricevere via email un codice alfanumerico univoco di otto caratteri: inserendo questo codice all’interno dell’app ufficiale LuccaCG Assistant, i visitatori potranno associare la visita al proprio profilo utente personale. Questa integrazione riscatterà e sbloccherà istantaneamente le speciali carte collezionabili dedicate, che andranno ad aggiungersi direttamente nell’esclusivo album Legacy Reward della propria collezione. Il numero massimo di carte ottenibili dalla visita della mostra è pari a otto: una per ogni trofeo conseguibile durante il percorso.