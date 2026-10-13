Il concorso canoro|
‘Spiga d’oro’, le iscrizioni al contest chiudono domenica 18 ottobre
Aperto a cantanti di tutte le età, vede tre categorie così suddivise: Junior, Senior e Over 40. Torna anche ‘Baby Granaio’
Contest ‘Spiga d’oro’: le iscrizioni chiuderanno domenica (18 ottobre).
Il contest nato diciannove anni fa da un’idea di Vittorio Spada e della sua famiglia, titolari del ristorante pizzeria Il Granaio di San Pietro a Vico, è andato consolidandosi negli anni, diventando nel tempo un ambito appuntamento atteso da tanti cantanti di tutte le età, che dai clienti del locale.
Per il secondo anno è prevista anche la categoria Baby Granaio, rivolto ai bambini fino agli 11 anni.
Aperto a cantanti di tutte le età, vede tre categorie così suddivise: Junior dai 12 ai 17 anni, Senior dai 18 ai 39 e Over dai 40 anni in avanti.
Le selezioni si terranno nei giorni venerdì 23, sabato 24 ottobre mentre la finale si terrà domenica 25 ottobre. Le tre serate saranno presentate ed introdotte come di consueto da Elisabetta Della Santa, la fonica è affidata a Luca Paladini coadiuvato da Fabio Ciardella, la direzione artistica a cura di Antonella Pera.
Ai primi tre classificati di ogni categoria, Baby Junior, Senior ed Over oltre alla coppa o targa ricordo, andranno in premio buoni spesa per montepremi di circa mille euro.
Novità di questa edizione, oltre ai tre vincitori di categoria è previsto un ulteriore premio per il vincitore assoluto.
La serata finale sarà ripresa dall’emittente televisiva NoiTv. Le iscrizioni aperte fino al 18 ottobre 2026.
Info ed iscrizioni al 334.3308960, mail: antonellapera64@gmail.com – oppure allo 0583.391146, ristoranteileranaio@live.it.