Tommaso Landucci incontra i giovani autori al Believe Film Festival

Il regista lucchese sarà ospite a Verona venerdì 16 ottobre per raccontare il proprio percorso e il lavoro che porta dall’idea alla realizzazione di un film

Ci sarà anche il cineasta lucchese Tommaso Landucci tra gli ospiti della nona edizione del Believe Film Festival, in programma a Verona da giovedì (15 ottobre) a domenica (18 ottobre). La manifestazione, dedicata ai cortometraggi realizzati da autori e troupe tra i 14 e i 24 anni, lo accoglierà venerdì (16 ottobre) per un incontro con i giovani partecipanti.

Landucci, regista e sceneggiatore de I figli della scimmia, premiato per la migliore sceneggiatura nella sezione Orizzonti dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia, racconterà il proprio percorso professionale e le sfide legate alla realizzazione di un lungometraggio. Il confronto permetterà di approfondire il lavoro che accompagna un film dall’idea iniziale alla sua trasposizione sullo schermo, mettendo in dialogo l’esperienza dell’autore lucchese con le aspirazioni di chi muove i primi passi nel cinema.

L’appuntamento si inserisce nel programma di formazione del festival, nato nel 2018 e organizzato dall’associazione Believe Aps, con la direzione di Francesco Da Re, affiancato da Davide Mogna. Quattro giornate nelle quali le proiezioni saranno accompagnate da laboratori, incontri con professionisti e occasioni di confronto tra le troupe selezionate.

Tra gli altri ospiti figurano anche Daniela Bassani, montatrice del suono e sound designer vincitrice del David di Donatello per il miglior suono con Io Capitano di Matteo Garrone, il direttore della fotografia Alessandro Zonin e il fonico Alessandro Gaffuri. A valutare le opere in concorso sarà una giuria composta dagli attori Samuele Teneggi e Sara Silvestro, dall’autore e fondatore di Drawing Doors Andrea Castelli e dal documentarista Michele Aiello.