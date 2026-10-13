Volontari della libertà, nuovo consiglio e sguardo alle generazioni più giovani: Pedrinzani presidente

Moreno Pedrinzani è il presidente del nuovo consiglio dell’Associazione toscana volontari della libertà, che resterà in carica fino all’ottobre 2031. A eleggere l’organismo è stata l’assemblea dei soci, riunita nei giorni scorsi nella nuova sede di via del Crocifisso 5.

Affiancano Pedrinzani Gemma Giannini, vicepresidente, Leonardo Martini, tesoriere, e Andrea Giannasi, segretario. Completano il consiglio Renzo Paternoster, con delega alle iniziative del 27 gennaio, Paolo Battistini, con delega al 10 febbraio, e Anna Raviglione, che si occuperà di memorie e diari.

Il rinnovo delle cariche segna un nuovo capitolo per una realtà che affonda le proprie radici nella Resistenza lucchese. L’associazione nacque tra il 1950 e il 1951 come Comitato patrioti lucchesi, nel contesto delle divisioni politiche del dopoguerra e della crescente influenza del Partito comunista italiano nell’Associazione nazionale partigiani d’Italia. I partigiani lucchesi aderirono inizialmente alla federazione delle associazioni partigiane guidata da Ferruccio Parri, esponente del Partito d’Azione, per poi confluire, alla fine degli anni Cinquanta, nella Federazione italiana volontari della libertà di Enrico Mattei, legato alla Democrazia cristiana.

L’associazione ha riunito rappresentanti delle principali formazioni partigiane attive nella provincia: dall’XI Zona di Manrico Ducceschi, conosciuto come Pippo, al Gruppo Valanga di Leandro Puccetti, dalla Divisione Lunense del maggiore Anthony Oldham al gruppo del colonnello Alberto Brofferio, fino alla Banda Bonacchi, che partecipò alla liberazione di Lucca.

“Assumere la presidenza di Atvl – ha detto il nuovo presidente all’atto dell’insediamento – è un onore e al contempo una grande responsabilità: quella di fare sì che la memoria della Resistenza sia viva, cammini assieme a noi. Ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la nostra libertà significa rinnovare ogni giorno una precisa e unica scelta di campo, apolitica e apartitica: quella a favore dei valori democratici e del rispetto dei diritti umani”.

“In un momento storico segnato da profonde trasformazioni culturali e sociali – ha aggiunto Pedrinzani – con la necessità impellente di passare il testimone alle nuove generazioni, la memoria storica non rappresenta un semplice esercizio di ricordo ingessato, da mettere dentro una teca, si tratta di un’azione attiva per la tutela della memoria, per gettare un ponte tra le generazioni poiché, come diceva Benedetto Croce, la libertà al singolare esiste soltanto nelle libertà al plurale. La lotta di Liberazione ha gettato le basi della nostra Costituzione repubblicana, consegnandoci i principi fondamentali di libertà, uguaglianza, giustizia e partecipazione civile collettiva, caposaldo della comunità”.

Il nuovo corso dell’associazione si concentrerà in particolare sul dialogo con le giovani generazioni e con le istituzioni scolastiche del territorio lucchese attraverso iniziative culturali e incontri di approfondimento. L’obiettivo è quello di offrire gli strumenti critici per comprendere il presente attraverso la conoscenza del passato recente, non libresco né artefatto, ma fatto di vite reali, riaffermando l’attualità del messaggio resistenziale di fronte alle sfide e alle intolleranze dei nostri giorni.

Anche la vicepresidente Gemma Giannini è intervenuta: “Ancora oggi l’associazione vive i valori della Costituzione: il diritto al lavoro, la sovranità del popolo, i diritti inviolabili dell’uomo, la pari dignità sociale e l’eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, dì razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nell’impegno costante per lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, per la tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico per la costruzione della casa comune. Oggi dobbiamo essere pionieri coraggiosi, dobbiamo uscire dal nostro mondo digitalizzato, e tessere relazioni di dialogo con parole disarmanti. Dobbiamo essere innovativi, andare controcorrente e, per realizzare ciò, dobbiamo essere coraggiosi. Pensiamo al coraggio e alla forza interiore dettata dall’amore del cuore, che hanno spinto alle grandi azioni coloro che ci hanno preceduto. È grazie a loro che possiamo vivere con libertà e democraticamente”.