100 anni di ‘Turandot’: al Puccini Museum gli ultimi giorni della mostra

Ultimi giorni per visitare la mostra dedicata ai 100 anni dalla prima rappresentazione di Turandot . Si concluderà infatti l’1 novembre Turandot O divina bellezza! O sogno! O meraviglia! al Puccini Museum Casa Natale . L’esposizione racconta la complessa realizzazione per il palcoscenico scaligero del grandioso progetto lirico pucciniano con gli straordinari costumi storici di Turandot, immagini d’epoca, fotografie di scena, cronache, documenti originali che fanno rivivere l’emozione di prendere parte in prima persona alla serata inaugurale di cento anni fa.

Venerdì (16 ottobre) alle 16,30 visita guidata straordinaria alla mostra. A seguire (alle 17,15) negli spazi dell’ Atelier Ricci (via Burlamacchi 32) Turandot nel Novecento: Franco Zeffirelli e altri allestimenti storici , l’incontro con Maria Alberti della Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze.

Evento che si inserisce nell’ambito di Storie dal Territorio dell’Associazione 50 e più in collaborazione con Atelier Ricci e Museo pucciniano di Celle, con il sostegno del Comune di Lucca – Vivi Lucca e Sistema Museale della Provincia di Lucca – Festival Musei del Sorriso.