A Palazzo Ducale l’autore Dario Guarascio presenta il suo libro ‘Imperialismo Digitale’

Le piattaforme digitali sono ormai parte integrante della vita quotidiana, ma il loro potere va ben oltre i semplici servizi utilizzati ogni giorno. Dietro strumenti come Google, Facebook, X e Amazon si muovono interessi economici, strategie geopolitiche e rapporti sempre più stretti con gli apparati statali e militari, in un contesto nel quale l’intelligenza artificiale assume un ruolo crescente. A questi temi è dedicato Imperialismo digitale. Economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell’Ia (ed. Laterza), il libro di Dario Guarascio che sarà presentato venerdì (16 ottobre), alle 16,30, in Sala Rappresentanza di Palazzo Ducale, dall’autore che ne dialogherà con Leana Quilici della Scuola per la Pace della Provincia.