L'incontro|
A Palazzo Ducale l’autore Dario Guarascio presenta il suo libro ‘Imperialismo Digitale’
Il volume propone una riflessione sulle trasformazioni del potere nell’era digitale, analizzando il rapporto tra aziende tecnologiche e Stati
Le piattaforme digitali sono ormai parte integrante della vita quotidiana, ma il loro potere va ben oltre i semplici servizi utilizzati ogni giorno. Dietro strumenti come Google, Facebook, X e Amazon si muovono interessi economici, strategie geopolitiche e rapporti sempre più stretti con gli apparati statali e militari, in un contesto nel quale l’intelligenza artificiale assume un ruolo crescente. A questi temi è dedicato Imperialismo digitale. Economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell’Ia (ed. Laterza), il libro di Dario Guarascio che sarà presentato venerdì (16 ottobre), alle 16,30, in Sala Rappresentanza di Palazzo Ducale, dall’autore che ne dialogherà con Leana Quilici della Scuola per la Pace della Provincia.
Il volume propone una riflessione sulle trasformazioni del potere nell’era digitale, analizzando il rapporto tra le grandi aziende tecnologiche e gli Stati, con particolare attenzione agli Stati Uniti e alla Cina. Un intreccio nel quale innovazione tecnologica, interessi economici e sicurezza nazionale si influenzano reciprocamente, fino a coinvolgere direttamente le strategie militari e le nuove forme di conflitto.
Dallo sviluppo di sistemi d’arma autonomi all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di intelligence, il cosiddetto complesso militar-digitale rappresenta uno degli aspetti più significativi delle trasformazioni in corso. A rendere ancora più stretto questo legame contribuiscono anche i passaggi di figure professionali tra i vertici delle imprese tecnologiche e gli organismi governativi e militari.
L’analisi non si limita al contesto statunitense, ma guarda anche alla Cina, dove le relazioni tra le grandi imprese tecnologiche e il potere politico presentano dinamiche altrettanto rilevanti. Ne emerge una riflessione sulle conseguenze dell’imperialismo digitale per gli equilibri internazionali, la competizione economica e il futuro delle società contemporanee.
L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni contattare la Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, telefono: 0583.417481; mail scuolapace@provincia.lucca.it