Al Boccherini arrivano le prime lauree: 42 titoli nella sessione autunnale

Sulle pergamene del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca compariranno per la prima volta le denominazioni di Laurea e Laurea Magistrale. Le prime proclamazioni sono in programma venerdì (16 ottobre) e riguarderanno gli studenti e le studentesse di Direzione d’orchestra. Ad aprirsi sarà una sessione autunnale che, fino al 27 ottobre, porterà al conseguimento di 42 titoli nei corsi tradizionali dell’istituto.