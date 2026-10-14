il riconoscimento accademico|
Al Boccherini arrivano le prime lauree: 42 titoli nella sessione autunnale
Da venerdì le proclamazioni. Morelli: “Un momento di portata storica per il nostro Conservatorio, un traguardo formale e culturale atteso da anni”
Sulle pergamene del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca compariranno per la prima volta le denominazioni di Laurea e Laurea Magistrale. Le prime proclamazioni sono in programma venerdì (16 ottobre) e riguarderanno gli studenti e le studentesse di Direzione d’orchestra. Ad aprirsi sarà una sessione autunnale che, fino al 27 ottobre, porterà al conseguimento di 42 titoli nei corsi tradizionali dell’istituto.
La nuova denominazione, introdotta dal decreto legge 144 del 2026, sarà adottata a partire da questa sessione dell’anno accademico 2025/2026.
Così il direttore, Massimo Morelli: “È un momento di portata storica per il nostro Conservatorio e per l’intero comparto dell’alta formazione artistica e musicale. Si tratta di un traguardo formale e culturale atteso da anni, che sancisce la piena equiparazione terminologica e sostanziale dei nostri titoli a quelli universitari, riconoscendo la giusta dignità accademica al percorso di studi del musicista. In totale, per questa sessione dell’anno accademico 2025/2026, proclameremo ben 42 nuovi laureati nei nostri corsi tradizionali”.