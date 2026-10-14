Al complesso di San Micheletto un incontro che racconta i Cento Giorni di Napoleone Bonaparte

Continua il lavoro di studio e divulgazione sugli aspetti militari della vicenda di Napoleone Bonaparte tenuto dalla sezione dedicata dell’associazione Napoleone ed Elisa. Da Parigi alla Toscana. L’appuntamento è con L’ultimo volo dell’aquila. I Cento Giorni di Napoleone Bonaparte e la Campagna contro la VII Coalizione, che si tiene quest’anno venerdì (16 ottobre) alle 17 nel Complesso di San Micheletto (sala Vincenzo Da Massa Carrara) a Lucca. I relatori saranno il Gen.C.a. (ris.) Silvio Ghiselli e il Col. (ris.) Vittorio Lino Biondi, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

“Il periodo noto come i Cento Giorni e la campagna di Napoleone contro la VII Coalizione, conclusasi con la sconfitta dell’Armata francese a Waterloo, segnò, come noto, la definitiva caduta di Napoleone Bonaparte. Si tratta di un momento particolarmente importante non solo perché concluse l’epopea napoleonica, ma anche per l’influenza che esso ebbe per la storia della Francia e dell’Europa”, introduce Ghiselli.

“Saranno presi in esame gli avvenimenti che seguirono il ritorno in Francia di Napoleone dall’esilio all’isola d’Elba, la sua riconquista del trono e la successiva Campagna che egli condusse contro le potenze europee unitesi nell’ultima delle coalizioni contro la Francia napoleonica. Un conflitto che si concluse con la definitiva abdicazione dell’Imperatore francese e con il suo esilio nell’isola di Sant’Elena, nell’Oceano Atlantico. Saranno illustrati non solo i tumultuosi eventi che caratterizzarono l’Europa dell’epoca, ma anche il carattere, le qualità, i pregi e i difetti dei protagonisti, in un interessante intreccio di aspetti politici, operazioni militari e fattori umani”.

Questi complesse e articolate vicende saranno esaminate non solo sotto il precipuo aspetto militare e le loro immediate conseguenze politiche, ma anche dal punto di vista, più generale, per gli aspetti che contribuirono significativamente a determinare i successivi eventi che caratterizzarono gli sviluppi della Storia del Continente europeo.

L’iniziativa è a ingresso libero, realizzata in collaborazione con il Ciscu – Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane, e Le Souvenir Napoléonien, associazione internazionale di cui Roberta Martinelli è corrispondente per la Toscana occidentale.