Al Convictus il concerto ‘Muovere gli affetti – La musica e il governo delle passioni’ per Lucca Barrueca

La musica barocca torna protagonista in città con un appuntamento speciale interamente dedicato al potere evocativo delle note e al legame profondo tra i suoni e i sentimenti umani. Domenica (18 ottobre) alle 17,30, la suggestiva cappella del Convictus in via della Zecca 41 a Lucca ospiterà il concerto intitolato Muovere gli affetti – La musica e il governo delle passioni.

L’iniziativa rientra nel cartellone di Lucca Barrueca 2026 – Affetti, viaggi, voci e dialoghi, la rassegna di incontri di musica barocca promossa da Oltremusica Aps.

Nel pensiero dell’epoca barocca, infatti, l’arte dei suoni non si esauriva nella sola bellezza formale, ma aveva il compito preciso di commuovere, sorprendere e accendere le passioni attraverso il ritmo e la dissonanza, trovando un importante punto di riferimento anche nel trattato del compositore e violinista lucchese Francesco Geminiani The Art of Playing on the Violin del 1751.

A guidare gli ascoltatori in questo viaggio tra le sfumature emotive saranno tre musicisti di grande esperienza: Marco Del Cittadino (oboe e corno inglese), Daniele Iannaccone (violino e viola) e Federico Lodovichi (fagotto e controfagotto). I tre artisti daranno vita a un dialogo timbrico e sonoro che metterà in luce la sensibilità di un’epoca in cui la musica parlava direttamente all’animo umano.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.