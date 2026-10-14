Alla chiesa di San Bartolomeo l’ultimo appuntamento di ‘A corto di diritti’

A corto di diritti . È questo il titolo della rassegna che si è tenuta alla chiesa di San Bartolomeo all’Arancio (via di Tiglio, 192). L’ultimo appuntamento con la visione del cortometraggio Yarè di Sallar Othman si terrà venerdì (15 ottobre), alle 21.

L’iniziativa è curata da Amnesty International Lucca in collaborazione con il Cineforum Ezechiele e propone l’ultima serata di cinema e dibattito dedicata alla sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.