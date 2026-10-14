L'appuntamento|
Alla chiesa di San Bartolomeo l’ultimo appuntamento di ‘A corto di diritti’
Sarà proiettato il cortometraggio ‘Yarè’ di Sallar Othman. Ospite Tina Marinari, coordinatrice delle campagne Amnesty International Italia
A corto di diritti. È questo il titolo della rassegna che si è tenuta alla chiesa di San Bartolomeo all’Arancio (via di Tiglio, 192). L’ultimo appuntamento con la visione del cortometraggio Yarè di Sallar Othman si terrà venerdì (15 ottobre), alle 21.
L’iniziativa è curata da Amnesty International Lucca in collaborazione con il Cineforum Ezechiele e propone l’ultima serata di cinema e dibattito dedicata alla sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.
Il corto, dalla durata di 19 minuti, ha vinto il premio Amnesty International Italia 2025.
Tina Marinari – coordinatrice delle campagne Amnesty International Italia – sarà ospite d’eccezione e interverrà in collegamento per approfondire il tema cruciale del diritto all’acqua.