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Alla chiesa di San Bartolomeo l’ultimo appuntamento di ‘A corto di diritti’

14 ottobre 2026 | 18:15
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di Redazione

Redazione

Alla chiesa di San Bartolomeo l&#8217;ultimo appuntamento di &#8216;A corto di diritti&#8217;

Sarà proiettato il cortometraggio ‘Yarè’ di Sallar Othman. Ospite Tina Marinari, coordinatrice delle campagne Amnesty International Italia

A corto di diritti. È questo il titolo della rassegna che si è tenuta alla chiesa di San Bartolomeo all’Arancio (via di Tiglio, 192). L’ultimo appuntamento con la visione del cortometraggio Yarè di Sallar Othman si terrà venerdì (15 ottobre), alle 21.

L’iniziativa è curata da Amnesty International Lucca in collaborazione con il Cineforum Ezechiele e propone l’ultima serata di cinema e dibattito dedicata alla sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Il corto, dalla durata di 19 minuti, ha vinto il premio Amnesty International Italia 2025.

Tina Marinari – coordinatrice delle campagne Amnesty International Italia – sarà ospite d’eccezione e interverrà in collegamento per approfondire il tema cruciale del diritto all’acqua.